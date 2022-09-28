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恒指半日跌417點 藍籌股全跌 北水流入增2倍 碧服跌10.4%

美匯指數上升、人民幣貶值創紀錄，美債息穿4厘，美期、亞股急跌，港股下跌，恒指、國指分別創11年及14年低。

恒指今早低開156點，見半日高位，曾低位跌499點，半日高低波幅343點。

恒指半日跌417點或2.34%，報17442點，大市成交金額523億元；國指跌125點或2.04%，報6025點。恒生科技指數收報3570點，跌2.63%。

藍籌股成交金額220.71億元，佔大市成交42.2%；科指成份股成交金額98.21億元，佔大市成交18.77%；國指成份股成交金額160.1億元，佔大市成交30.61%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。恒安（1044）、東方海外（0316）、中升（0881）貢獻恒指較多。

藍籌0隻升，73隻下跌，0隻無升跌。恒安（1044）跌0.15%，收報34.15元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌10.42%，收報12.72元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報24.7元，升0.82%；跌幅最大的是小鵬（9868）創上市新低，見50.6元，收報50.6元，跌9.72%。

恒指續低於10天線(18272.33點)。科指續低於10天線(3734.1點)。

北水南下合計淨流入24.33億元，較上日增加206.82%，淨流入金額是9月23日28.15億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入32.26億元，對上一次連續2日淨流入是9月21日。南水北上合計淨流出57.54億元人民幣，終止連續2日流入。

謝清海：跟著資金走，惠理（0806）新加坡員工擬增一倍。見52周低1.94元，收報1.94元，跌3%。

蘋果取消今年新iPhone增產計劃。舜宇（2382）見52周低76元，收報77.05元，跌3.02%；高偉電子（1415）收報12.6元，跌12.86%；通達（0698）見52周低0.097元，收報0.098元，跌6.67%；瑞聲（2018）收報13.38元，跌0.74%；比亞迪電子（0285）收報20.1元，跌3.83%；信利國際（0732）收報1.26元，跌3.82%；富智康（2038）見52周低0.77元，收報0.79元，跌3.66%。

蔚來（9866）計劃投資阿根廷鋰礦項目，斥資或逾6億人幣。收報131.1元，跌7.02%。

多間公司公布業績，績前表現如下，看通集團（1059）收報0.5元，無升跌。Okura（1655）收報0.41元，無升跌。澳洲成峰高教（1752）收報0.066元，無升跌。

傳遞娛樂（1326）全年虧損擴大至9220萬元，不派末期息。收報0.088元，無升跌。

建行（0939）出資60億人幣，伙北京國資等組消費金融公司，助擴內需。見52周低4.45元，收報4.5元，跌1.32%。

玖紙（2689）去年純利腰斬至32.75億人幣，末期息削逾九成。見52周低5.1元，收報5.1元，跌11.92%。

財經花生｜大埔MMA原來係為譚仔三哥宣傳，明天推新產品「黑白辛椒式」。譚仔國際（2217）創上市新低，見2.04元，收報2.1元，跌6.25%。

破頂股表現

破頂股包括，中國中免（1880）創上市新高，見195.9元，收報194.3元，升1.73%；在岸人民幣創52周高，見7.2297元，收報7.2236元，跌0.66%；0雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.16元，跌0.85%；中國互聯網投資（0810）創52周高，見10.7元，收報10.7元，升0.94%。

破底股方面

53隻股份創上市新低，其中十隻包括，時代鄰里（9928）低見0.59元，收報0.59元，跌7.81%；越秀服務（6626）低見2.87元，收報2.88元，跌3.68%；遠洋服務（6677）低見1.86元，收報1.93元，跌4.46%；中國動向（3818）低見0.315元，收報0.32元，跌1.54%；寶龍地產（1238）低見0.86元，收報0.89元，跌4.3%；禹洲（1628）低見0.245元，收報0.249元，跌2.35%；龍光地產（3380）低見0.51元，收報0.52元，跌10.34%；時代中國（1233）低見0.86元，收報0.87元，跌6.45%；旭輝（0884）低見0.93元，收報0.94元，跌25.98%；富力（2777）低見1.32元，收報1.32元，跌5.71%。

169隻股份創52周低，其中十隻包括，合景泰富（1813）低見1.05元，收報1.08元，跌7.69%；新城發展（1030）低見2.07元，收報2.08元，跌6.31%；雅居樂（3383）低見2.03元，收報2.05元，跌4.21%；金地商置（0535）低見0.57元，收報0.58元，跌3.33%；佳寧娜（0126）低見0.435元，收報0.455元，跌4.21%；朗詩（0106）低見0.157元，收報0.157元，跌0.63%；中海宏洋（0081）低見3.16元，收報3.2元，跌2.74%；中信証券（6030）低見13.68元，收報13.96元，升0.14%；光大證券（6178）低見4.49元，收報4.5元，跌1.96%；廣發証券（1776）低見8.88元，收報8.95元，跌1.43%。

異動股

上升異動股，包括，三巽控股（6611）收報0.32元，升14.29%；現代傳播（0072）收報0.36元，升12.5%；東銀國際（0668）收報0.185元，升11.45%；恒和（0513）收報0.28元，升9.8%；法拉帝（9638）收報20.3元，升8.56%；卓珈控股（1827）收報1.24元，升6.9%；築友智造（0726）收報0.485元，升6.59%；萬華媒體（0426）收報0.186元，升6.29%；專業旅運（1235）收報0.28元，升5.66%；四海國際（0120）收報1.13元，升5.61%。

下跌異動股，包括，旭輝（0884）創上市新低，見0.93元，收報0.94元，跌25.98%；陸慶（8052）收報0.025元，跌19.35%；旭輝永升服務（1995）見52周低3.11元，收報3.19元，跌18.21%；百本醫護（2293）見52周低0.64元，收報0.68元，跌18.07%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.02元，跌16.67%；時代天使（6699）創上市新低，見78.35元，收報79.5元，跌14.42%；東曜藥業（1875）收報2.57元，跌14.33%；高偉電子（1415）收報12.6元，跌12.86%；Hypebeast（0150）見52周低0.51元，收報0.55元，跌12.7%；環龍控股（2260）收報1.04元，跌12.61%；玖龍紙業（2689）見52周低5.1元，收報5.1元，跌11.92%。

 

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