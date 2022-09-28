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【有片：選股王】長飛光纖續受惠行業回暖

美股反彈受阻，再下試低位，亞洲區內股市普遍受壓，港股跌幅居前。恒指低開後向下，曾經跌近500點，半日收報17,442點，跌417點或2.34%。大市成交較活躍，半日523億元。

科技股、電動車等增長股受壓，京東（9618）跌4%，舜宇（2382）跌3%，比亞迪股份（1211）跌3%。內房物管沽壓大，旭輝（0884）急挫26%，碧桂園服務（6098）跌一成。美債息續升，英鎊急彈後偏軟，英國有業務及高息股捱沽，匯控（0005）跌4%，中電（0002）跌半成。另中資電力、新能源、金屬礦石等沽壓明顯。個別醫藥股、內需消費及煤股堅挺，海吉亞醫療（6078）升半成。李寧（2331）蒙牛（2319）跌少於1%。

強勢的長飛光纖（6869）今早受壓，也可關注。發改委表示將指導電信運營企業統籌布局5G和光纖網絡建設。今年以來，隨着東數西算工程啟動，促使運營商啟動光纜集採招標。中移動（0941）、中電信（0728）集採規模均出現大幅增長，其中，中移動採購規模創近年新高，經券商估算價格較以往升約兩成，而中電信採購數量較去年高約兩成。

光纖光纜行業的周期性較強，長飛光纖將可以繼續受惠行業回暖。走勢上，長飛今年3月築底回升，至月初創多年新高後出現深度調整，近日跌至50天線附近急彈，差點挑戰高位阻力約19.8元。不過，今早有回吐，預料18元關口附近有支持。但不可排除已見頂，低收16.5元要止蝕。

 

劉思明

投資版副主編