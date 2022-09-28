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恒生投資：南向ETF通交易額較7月升3倍

恒生投資管理有限公司董事兼行政總裁李佩珊表示，「ETF通」在南向通自7月推出後，按月呈上升趨勢。截至9月23日，當月的日均交易金額已較7月的2.16億元，大增3倍至6.43億元。北向通方面，日均交易額亦有所提升，7月錄2000萬人民幣，至9月23日升約1.5倍至4900萬人民幣。

李佩珊表示，南向通及北向通的交易額有上升趨勢，但北向通的交易額遠較南向通為低。她指出，內地投資者可通過南向通，購買港股通裏面不包括的股票，包括京東（9618）、阿里巴巴（9988）及網易（9999）等。「ETF通」包涵的4隻ETF為認受性較高的產品，在港上市流動性高，對國內投資者而言不難理解，亦方便他們作出投資決定。加上個別本港的ETF較內地的管理費用為低，吸引投資者買入。

李佩珊續指，南向「ETF通」於首50個交易日的日均交易額佔比為3.9%，較2014年時開通的「港股通」佔2.2%為高。截至8月底，滬深港股通佔整體港股交易已超過10%。

 

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