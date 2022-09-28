計入強積金供款後，9月份強積金成員平均賬戶結餘預計約為21.37萬元，較上月減少約 1.44萬元，而比去年年底下跌約4.39萬元。全球通脹、加息及經濟衰退等擔憂因素匯合，預計強積金總資產在9月底將首次跌破2020年7月時1萬億元的關口，9月底強積金總資產估算約為9,770億元。

9月表現較佳的基金，依次為貨幣市場基金及保證基金，月初至今回報分別為表現持平及-2.63%。最差的基金則為香港及中國股票基金及混合資產基金（目標期限），回報分別為-18.05%及-10.29%。所有基金表現為-8.22%。年初至今，僅貨幣市場基金（保守基金）沒有虧損，其次為貨幣市場基金（非保守基金），回報為-5.7%。最差的基金則為香港及中國股票基金及歐洲股票基金，回報分別為-26.16%及-25.34%。所有基金表現為-19.97%。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，受全球經濟憂慮影響，強積金成員平均賬戶結餘跌至2020年6月的水平，惟市場虧損並非強積金體系造成，金融市場的升跌主導投資收益及虧損是強積金體系無法控制。

他建議，強積金成員必須保持長線投資及分散投資。每個強積金計劃都提供預設投資策略（DIS）基金，收費既低而且也是現成的分散投資基金選項。對於廣大的強積金成員來說，預設投資策略依然是一個優質的投資方案。

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