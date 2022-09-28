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美匯強勢 恒指跌609點創11年低 全球最差 北水流入增6倍 成交近兩周最多

聯儲局偏鷹言論加劇加息預期，美元強勢，美匯指數升至近20年高，美10年期債息升穿4.01厘創近14年高，離岸人民幣午後更貶穿7.25，再創紀錄最弱，美期、歐股亞股均下跌，恒指、國指更成為截至4時全球主要指數中跌幅最大的兩大指數。恒指見4個月最大跌幅，及11年新低，國指見14年低。不過，大市成交及北水淨流入均增加。

恒指今早低開156點，見全日頂，低位跌675點，全日高低波幅519點。

恒指收市跌609點或3.41%，報17250點，大市成交金額1087億元，較上日增加11.51%，是9月16日1239.43億元成交後最多；國指跌191點或3.12%，報5958點。恒生科技指數收報3526點，跌3.85%。

藍籌股成交金額527.59億元，佔大市成交48.53%；科指成份股成交金額232.76億元，佔大市成交21.41%；國指成份股成交金額389.05億元，佔大市成交35.79%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）拖累大市。石藥（1093）、恒安（1044）、中升（0881）貢獻恒指較多。

藍籌1隻升，71隻下跌，1隻無升跌。石藥（1093）升0.41%，收報7.4元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌12.9%，收報1.89元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報24.4元，跌0.41%；跌幅最大的是小鵬（9868）創上市新低，見49.35元，收報50.6元，跌9.72%。

恒指續低於10天線(18253.16點)。科指續低於10天線(3729.63點)。

北水南下合計淨流入59.24億元，較上日增加647.1%，淨流入金額是6月30日75.19億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入67.17億元，對上一次連續2日淨流入是9月21日。南水北上合計淨流出38.4億元人民幣，終止連續2日流入

三大指數即市表現

恒指曾跌最多3.78%，是5月10日後最大跌幅，當日跌幅為4.11%。今曾低見17184.54點，是2011年10月6日16849.45點後最低。今日收市報17250.88點，是2011年10月6日後收市新低，當日報17172.28點。

科指曾跌最多4.36%，是8月2日後最大跌幅，當日跌幅為4.72%。今曾低見3507.51點，是3月15日3463.44點後最低。今日收市報3526.23點，是3月15日後收市新低，當日報3472.42點。

國指曾跌最多3.41%，是8月2日後最大跌幅，當日跌幅為3.62%。今曾低見5940.6點，是2008年11月21日5889.13點後最低。今日收市報5958.62點，是2008年10月29日後收市新低，當日報5786.71點。

午後消息股表現

國泰（0293）據報洽購新一代貨機。收報8.48元，跌5.25%。

今早及隔晚消息股表現

謝清海：跟著資金走，惠理（0806）新加坡員工擬增一倍。見52周低1.92元，收報1.92元，跌4%。

蘋果取消今年新iPhone增產計劃。丘鈦（1478）見52周低3.45元，收報3.45元，跌6.25%；舜宇（2382）見52周低75.55元，收報77.25元，跌2.77%；高偉電子（1415）收報12.32元，跌14.8%；通達（0698）見52周低0.096元，收報0.096元，跌8.57%；瑞聲（2018）收報13.28元，跌1.48%；比亞迪電子（0285）收報19.9元，跌4.78%；信利國際（0732）收報1.23元，跌6.11%；富智康（2038）見52周低0.76元，收報0.77元，跌6.1%。

蔚來（9866）計劃投資阿根廷鋰礦項目，斥資或逾6億人幣。收報130.6元，跌7.38%。

多間公司公布業績，績前表現如下，看通集團（1059）收報0.53元，升6%。Okura（1655）收報0.41元，無升跌。澳洲成峰高教（1752）平上市低位0.066元，收報0.066元，無升跌。

傳遞娛樂（1326）全年虧損擴大至9220萬元，不派末期息。收報0.089元，升1.14%。

建行（0939）出資60億人幣，伙北京國資等組消費金融公司，助擴內需。見52周低4.45元，收報4.45元，跌2.41%。

玖紙（2689）去年純利腰斬至32.75億人幣，末期息削逾九成。見52周低5.03元，收報5.03元，跌13.13%。

財經花生｜大埔MMA原來係為譚仔三哥宣傳，明天推新產品「黑白辛椒式」。譚仔國際（2217）創上市新低，見1.99元，收報2.06元，跌8.04%。

破頂股表現

破頂股包括，中國中免（1880）創上市新高，見195.9元，收報190元，跌0.52%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.16元，跌0.85%；中國互聯網投資（0810）創52周高，見10.7元，收報10.5元，跌0.94%。

破底股方面

77隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見6.56元，收報6.61元，跌6.51%；時代鄰里（9928）低見0.59元，收報0.6元，跌6.25%；融創服務（1516）低見2.06元，收報2.06元，跌10.04%；越秀服務（6626）低見2.8元，收報2.83元，跌5.35%；遠洋服務（6677）低見1.86元，收報1.92元，跌4.95%；榮萬家（2146）低見1.73元，收報1.78元，跌11%；中國動向（3818）低見0.31元，收報0.315元，跌3.08%；寶龍地產（1238）低見0.86元，收報0.88元，跌5.38%；禹洲（1628）低見0.241元，收報0.246元，跌3.53%；龍光地產（3380）低見0.51元，收報0.54元，跌6.9%。

168隻股份創52周低，其中十隻包括，寶勝國際（3813）低見0.51元，收報0.53元，跌8.62%；合景泰富（1813）低見1.05元，收報1.06元，跌9.4%；招商局置地（0978）低見0.53元，收報0.55元，無升跌；新城發展（1030）低見2.03元，收報2.05元，跌7.66%；雅居樂（3383）低見2.01元，收報2.03元，跌5.14%；金地商置（0535）低見0.56元，收報0.57元，跌5%；保利置業（0119）低見1.44元，收報1.46元，跌3.95%；佳寧娜（0126）低見0.435元，收報0.475元，無升跌；朗詩（0106）低見0.157元，收報0.157元，跌0.63%；中海宏洋（0081）低見3.16元，收報3.19元，跌3.04%。

異動股

上升異動股，包括，中國通才教育（2175）平上市低位3.25元，收報3.9元，升13.7%；先豐服務（0500）見52周低0.305元，收報0.39元，升11.43%；超大現代（0682）收報0.04元，升11.11%；恒和（0513）收報0.28元，升9.8%；東瀛遊（6882）收報1.02元，升9.68%；四海國際（0120）收報1.17元，升9.35%；恒智控股（8405）收報0.85元，升8.97%；匯安智能科技（8379）收報0.126元，升8.62%；雙財莊（2321）收報1.17元，升7.34%；東銀國際（0668）收報0.178元，升7.23%；法拉帝（9638）收報20.05元，升7.22%。

下跌異動股，包括，旭輝（0884）創上市新低，見0.84元，收報0.86元，跌32.28%；陸慶（8052）收報0.023元，跌25.81%；旭輝永升服務（1995）見52周低2.91元，收報2.99元，跌23.33%；中泛控股（0715）收報0.018元，跌21.74%；時代天使（6699）創上市新低，見74.95元，收報74.95元，跌19.32%；明發（0846）收報0.28元，跌17.65%；北京燃氣藍天（6828）收報0.094元，跌16.81%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.02元，跌16.67%；高偉電子（1415）收報12.32元，跌14.8%；雨潤（1068）創上市新低，見0.39元，收報0.39元，跌14.29%；匯聚科技（1729）收報1.49元，跌13.87%。

 

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