人民幣匯價大跌之際，人民銀行今日隨即公布昨日舉行的全國外匯市場自律機制電視會議內容，似期望穩定市場信心，會議強調「外匯市場事關重大，保持穩定是第一要義」，指出當前外匯市場運行總體上是規範有序的，但警告投資者必須了解，匯率雙向浮動是常態，「不要賭人民幣匯率單邊升值或貶值，久賭必輸」。
人行副行長、中國外匯市場指導委員會（CFXC）主任委員劉國強昨日出席會議並發表講話，指出人民幣匯率有基礎保持基本穩定。相較於許多經濟體面臨滯脹風險，中國經濟總體延續恢復發展態勢，物價水平基本穩定，貿易順差有望保持高位，隨著宏觀政策效應顯現，經濟基本盤將更加紮實。
會議指出，人民幣歷史上經受多輪外部衝擊考驗，人行積累豐富應對經驗，能夠有效管理市場預期。當前外滙市場運行總體上是規範有序的，但也存在少數企業跟風「炒滙」、金融機構違規操作等現象，應當加強引導和糾正，必須認識到匯率點位是測不準的，雙向浮動是常態，不要賭人民幣滙率單邊升值或貶值，久賭必輸。
會議又要求，自律機制成員單位要自覺維護外匯市場穩定，堅決抑制匯率大起大落。報價行要切實維護人民幣匯率中間價的權威性；銀行自身要基於風險中性原則合理開展自營交易，向市場提供真實流動性；成員單位要進一步加強對企業和金融機構風險中性的宣傳和引導，進一步提升說明企業避險的服務水平；有關部門要加強監督管理和監測分析，加強預期管理，遏制投機炒作。
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