人行副行長、中國外匯市場指導委員會（CFXC）主任委員劉國強昨日出席會議並發表講話，指出人民幣匯率有基礎保持基本穩定。相較於許多經濟體面臨滯脹風險，中國經濟總體延續恢復發展態勢，物價水平基本穩定，貿易順差有望保持高位，隨著宏觀政策效應顯現，經濟基本盤將更加紮實。

會議指出，人民幣歷史上經受多輪外部衝擊考驗，人行積累豐富應對經驗，能夠有效管理市場預期。當前外滙市場運行總體上是規範有序的，但也存在少數企業跟風「炒滙」、金融機構違規操作等現象，應當加強引導和糾正，必須認識到匯率點位是測不準的，雙向浮動是常態，不要賭人民幣滙率單邊升值或貶值，久賭必輸。

會議又要求，自律機制成員單位要自覺維護外匯市場穩定，堅決抑制匯率大起大落。報價行要切實維護人民幣匯率中間價的權威性；銀行自身要基於風險中性原則合理開展自營交易，向市場提供真實流動性；成員單位要進一步加強對企業和金融機構風險中性的宣傳和引導，進一步提升說明企業避險的服務水平；有關部門要加強監督管理和監測分析，加強預期管理，遏制投機炒作。

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