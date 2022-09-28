公司表示，有關內容涉及公司董事會主席向集團若干員工發出並僅供內部傳閱的一封內部信函，信函其中提及集團帳上現金額度逾300億元及其用途。該內部信函提及集團之帳上現金額度為未經審核金額約數，其大部分為與集團房地產業務項目開發相關的資金，當中包括根據中國法律及法規存放於指定銀行帳戶之受限制的預售資金，以保障集團房地產業務項目的開發及交付。內部信函之陳述僅為根據適用的法律及法規而對於受限制預售資金的用途限制的事實性陳述。為免生疑，有關之陳述並無暗示或表述集團無力償還其到期債務或清償本其債務。

旭輝稱，中國房地產行業進入深度調整期，集團將採取一切可行的措施繼續加大力度提升現金流。公司已於今日按時支付於2024年到期6.55%境外優先票據的利息。

此外，旭輝表示，有媒體報道涉及由中國一家金融機構發行的股權類信託產品，公司澄清指該股權類信託產品所募集之資金為集團位於天津的一個物業開發項目進行融資。受當地房地產市況影響，該項目的開發和銷售進度受到影響，進而影響該信託產品的現金分配；並稱，公司現正與該金融機構積極溝通，尋求合理解決方案。