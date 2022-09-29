英國央行宣布無限量購買長期英國國債，美元回軟，美股美債上升。美匯指數隔晚曾低見112.561點，見近一周低；美國10年期債息低見3.6933基點，見近一周低；美2年期10年期債息倒掛亦收窄，低見23.612基點，是9月13日20.556基點後最窄。美股道指、標指見兩個月最大升幅，納指見1個月最大升幅，連升2日，累升248點。