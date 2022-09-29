英國央行宣布無限量購買長期英國國債，美元回軟，美股美債上升。美匯指數隔晚曾低見112.561點，見近一周低；美國10年期債息低見3.6933基點，見近一周低；美2年期10年期債息倒掛亦收窄，低見23.612基點，是9月13日20.556基點後最窄。美股道指、標指見兩個月最大升幅，納指見1個月最大升幅，連升2日，累升248點。
道瓊斯工業平均指數收漲548點，升幅1.89%，報29683點。標普500指數收漲71點，升幅1.97%，報3719點。納斯達克綜合指數收漲222點，或2.06%，報11051點。
家得寶升5.02%，報282.19美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻88點，而蘋果跌1.27%，報149.84元，拖低道指12點。
科技股方面，蘋果收市報149.84元，跌1.26%，谷歌母公司Alphabet收市報100.05元，升2.61%，亞馬遜收市報118.01元，升3.14%，Facebook收市報141.61元，升5.36%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.31%，報389點。德國DAX指數收漲0.36%，報12183點；法國CAC 40指數漲0.2%，報5765點；英國富時100指數收漲0.3%，報7005點。