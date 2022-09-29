誠然，政府終於肯取消隔離政策，本意從來不是為了方便港人外遊，而是為了挽救一潭死水的經濟；但說到底，要不是新加坡步步進逼，單靠那群建制派商界人士的空談式爭取，港府亦未必會毅然反擊。大型金融科技論壇，新加坡擺明居馬搶客，性質類同的活動放在同期舉行，「撞期」意圖明顯不過，就是要跨國金融機構二選一：決定選擇赴港「食北水」，抑或轉陣新加坡，開拓東亞地域其他富豪這條新財路。論壇舉辦前一個月，隔離措施終被撤，或許會略為香港爭回些少分數，但若讓這些重磅Banker選擇，相信「睇錢份上」的他們，最希望是可以「食兩家茶禮」，不用二選一。

不少人似乎覺得，只要隔離政策取消，經濟就會好起來。對少部分行業來說，正面影響不能完全抹殺，像商務客、少量的觀光客等，勉強也可吊命，但若以為「0+3」、抑或將來的「0+0」，就是解決問題的答案，則似乎是太天真。不能否認的，是香港經濟高度依賴內地，金融商務幾乎全靠北水，旅遊酒店零售等，主要服務自由行，就算是法律、會計等專業，也受惠於香港獨特的中介人角色，外資看中內地的潛在商機，內地則以香港作橋樑迎接外資，在一個講法律、仍有制度的地域，為外商投資內地提供信心，香港專業人士則負責提供服務。然而這幾年的疫情，似乎將一切都改變了。

股市陰乾式下跌，只是外資撤走、北水斷裂的寫照。理論上，資金自由流動，有沒有實體隔離或封控措施，在高度電子化的股市上，交投理應不受影響。然而近一年的每日平均成交，早已跌穿1,000億元，個別日子更連800億也不夠，指數亦在本周下試近11年低位。資金不願留在本港，與疫情封控脫不了關係，這不是指香港的封控，而是內地至今仍未見有動搖跡象的「動態清零」式封控。

雖然領導人早已預示經濟難免會因封控而付出代價，不過連極具象徵意義的上海，也曾經在今年封城兩個月，這或許讓多少人始料不及，也展現出上頭對清零的決心有多大。當企業盈利因封控而受明顯影響，在本港上市的中資股，估值亦變得不再吸引，內房爆煲、嚴管科企，加上大股東減持成風，連極具實力的投資者也寧願持更多現金，外資自然更不願持貨，紛紛從本港上市的中資股溜走，撤走了的資金也不知何時才有望回來。北水情況亦相似，封控損害了不少金主的資本實力，縱然他們依然「有錢」，但卻未必再有「閒錢」南下操盤。外資撤走、北水乾涸，倒不是實施「0+3」就可以掌控到的事。

展覽業呢？理論上，酒店隔離取消後，不是可吸引更多來自世界各地的參展者嗎？別忘了香港的定位，從來都是中介人，以往外資喜愛來港參展，是因為來港有望認識更多來自中國的買家或投資者，簡單來說，本港吸引力主要來自中國市場。「0+3」雖然便利了外商來港，但內地隔離政策未改，要內地商家來回本港，阻撓依然不少，限制了他們的參展意欲。欠缺了內地參展商的參與，外資來港興趣亦隨之大減。新加坡在展覽業上能搶佔地位，全因她為外資提供了認識中國以外的東亞市場的平台，這並非改為「0+3」、甚至「0+0」就可以逆轉的趨勢。金融項目減少、商貿往來減少，牽一髮動全身，對專業服務的需求自然減少，會計、法律等行業依然靜待好日子何時重臨。

至於旅遊業的影響，自然就更明顯了。過往曾衍生不少衝突的自由行，港人對之又愛又恨，這幾年旺區少了讓人喘不過氣的旅客群，鬧市亦少了俗氣的金舖，不過少了這群來自內地的豪客，旅遊、零售、酒店及飲食等行業亦飽受煎熬。疫情前，內地客佔了本港旅客的七八成，這些光景一去不復再。即使本港隔離政策取消，依然無助於自由行重臨本港，而決策權也不在香港手上。看看高呼「飲食業就係我」的飲食業代表，雖然他高呼不認同行家的預測，但餓了旅遊癮的港人空群離港，所帶走的消費力能否被內地客缺席的外地旅客所抵銷，也實屬未知之數。

與香港一海之隔的澳門，則決定走另一條路。當本港決定聯通世界，將與內地通關的次序放在較後位置，澳門則決定只與內地通關，將自己排除在聯通世界外。當然，澳門選擇下這步棋，背後思維完全合理，只因她們最依賴的賭業，最主要的客戶群就是內地人，只有保住對自己最重要的收入來源，才是生存之道。至於香港，雖然內地也是主要財路，但正如專家所言，新冠已植根成風土病，本質上已被矢志清零的內地所嫌棄，就算港府如何澄清，取消海外隔離與內地通關互不牴觸，但內地至今不願與香港通關是不爭事實。又反過來問，若香港要像澳門般，外出工作及堂食均要幾日一核酸，你覺得港人又願意嗎？

近年港府經常說要說好「香港故事」，但故事不是說得多、說得好，事實就自然會變好，否則只是淪為「吹水」。香港長久以來，都在中介人這角色上左右逢源，但對比說好「香港故事」，去說好「中國故事」，才是扭轉本港逆境的契機。當然，若外資依然相信「中國故事」，錢最終或仍會流回來，但封控、清零政策未改，一切願景只彌留於觸不到的距離。

羅仕揚

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