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恒指收市跌85點 再創近11年低 科指創紀錄新低 零跑跌33.54%

美匯美債隔晚回落，亞洲時段齊齊反彈，雖未重返高位，但市場避險情緒重燃，美期跌逾1%，歐股向下，亞股則向上。李克強雖開會促消費，但A股、港股午後仍調頭向下，恒指再創近11年新低，科指創紀錄新低，國指創近14年低。缺北水，全日成交少15%，但仍逾900億元。

恒指今早高開319點，高位升378點，低位跌204點，全日高低波幅583點。

恒指收市跌85點或0.49%，報17165點，大市成交金額916億元，較上日減少15.69%，是9月23日808.11億元成交後最少；國指跌46點或0.78%，報5912點。恒生科技指數收報3482點，跌1.24%。

藍籌股成交金額462.42億元，佔大市成交50.48%；科指成份股成交金額225.28億元，佔大市成交24.59%；國指成份股成交金額361.31億元，佔大市成交39.44%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、建行（0939）拖累大市。阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、美團（3690）貢獻恒指較多。

藍籌17隻升，52隻下跌，4隻無升跌。阿里巴巴（9988）升2.88%，收報76.85元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌11.64%，收報1.67元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，22隻下跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）收報76.85元，升2.88%；跌幅最大的是明源雲（0909）創上市新低，見4.44元，收報4.57元，跌15.37%。

恒指續低於10天線(18076.71點)。科指續低於10天線(3681.55點)。

北水休市。南水北上合計淨流入34.29億元人民幣，終止連續1日流出。

三大指數即市表現

恒指曾跌最多1.18%，低見17046.83點，是2011年10月6日16849.45點後最低。今日收市報17165.87點，是2011年10月4日後收市新低，當日報16250.27點。連跌2日，累計跌694.44點，對上一次連跌2日是9月22日。

科指曾跌最多2.46%，低見3439.6點，創紀錄新低。今日收市報3482.52點，是3月15日後收市新低，當日報3472.42點。連跌2日，累計跌184.89點，對上一次連跌2日是9月22日。

國指曾跌最多1.61%，低見5862.67點，是2008年10月29日5565.7點後最低。今日收市報5912.25點，是2008年10月29日後收市新低，當日報5786.71點。連跌2日，累計跌238.22點，對上一次連跌2日是9月22日。

午後消息股表現

蔣麗芸六妹蔣麗苑獲委任為九龍倉置業（1997）獨立非執董。收報35元，升0.14%。

今早及隔晚消息股表現

內地加強電子煙監管，思摩爾（6969）創上市新低。創上市新低，見9.2元，收報9.41元，跌5.24%。

萬物雲（2602）上市，定價49.35元。收報46元，跌6.79%。

零跑（9863）上市，定價48元。收報31.9元，跌33.54%。

嗶哩嗶哩（9626）雙重主要上市下月3日生效。創上市新低，見120.1元，收報122.4元，升0.49%。

旭輝（0884）：內部信並無暗示無力還債。創上市新低，見0.63元，收報0.72元，跌16.28%。

長實（1113）打包出售21 BORRETT ROAD餘下單位，套現逾207億元。收報47.2元，升1.83%。

東軟教育（9616）新學期新生報到人數按年增17%。收報3.7元，跌6.8%。

破頂股表現

破頂股包括，雙財莊（2321）創上市新高，見1.3元，收報1.21元，升3.42%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，收報1.16元，無升跌；中國互聯網投資（0810）創52周高，見10.8元，收報10.3元，跌1.9%。

破底股方面

107隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見5.92元，收報6.13元，跌7.26%；世茂服務（0873）低見1.62元，收報1.7元，跌10.05%；時代鄰里（9928）低見0.58元，收報0.6元，無升跌；融創服務（1516）低見1.81元，收報1.86元，跌9.71%；越秀服務（6626）低見2.76元，收報2.78元，跌1.77%；合景悠活（3913）低見0.99元，收報1.03元，跌8.85%；遠洋服務（6677）低見1.73元，收報1.78元，跌7.29%；中國動向（3818）低見0.3元，收報0.3元，跌4.76%；寶龍地產（1238）低見0.73元，收報0.75元，跌14.77%；禹洲（1628）低見0.237元，收報0.243元，跌1.22%。

161隻股份創52周低，其中十隻包括，碧桂園服務（6098）低見11.34元，收報11.62元，跌7.19%；旭輝永升服務（1995）低見2.73元，收報2.81元，跌6.02%；綠城服務（2869）低見5.18元，收報5.26元，跌5.9%；寶勝國際（3813）低見0.5元，收報0.52元，跌1.89%；合景泰富（1813）低見0.97元，收報0.99元，跌6.6%；新城發展（1030）低見1.8元，收報1.82元，跌11.22%；雅居樂（3383）低見1.86元，收報1.91元，跌5.91%；金地商置（0535）低見0.53元，收報0.55元，跌3.51%；保利置業（0119）低見1.35元，收報1.37元，跌6.16%；佳寧娜（0126）低見0.41元，收報0.435元，跌8.42%。

異動股

上升異動股，包括，明發（0846）收報0.35元，升25%；澳洲成峰高教（1752）創上市新低，見0.064元，收報0.077元，升16.67%；梁志天設計集團（2262）收報0.325元，升16.07%；帝國科技（0776）收報14.52元，升15.42%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.023元，升15%；陸慶（8052）收報0.026元，升13.04%；Uju Holding（1948）收報3.5元，升12.9%；生力啤（0236）收報0.87元，升11.54%；米蘭站（1150）收報0.22元，升11.11%；中國新城鎮（1278）創上市新低，見0.049元，收報0.055元，升10%。

下跌異動股，包括，零跑（9863）收報31.9元，跌33.54%；東勝旅遊（0265）收報0.045元，跌25%；上置集團（1207）創上市新低，見0.019元，收報0.019元，跌20.83%；金禧國際（0091）見52周低0.103元，收報0.11元，跌18.52%；港龍中國地產（6968）創上市新低，見2.2元，收報2.35元，跌18.12%；旭輝（0884）創上市新低，見0.63元，收報0.72元，跌16.28%；明源雲（0909）創上市新低，見4.44元，收報4.57元，跌15.37%；暢捷通（1588）見52周低4.4元，收報4.42元，跌15.33%；寶龍地產（1238）創上市新低，見0.73元，收報0.75元，跌14.77%；企展控股（1808）收報1.34元，跌13.55%；通達（0698）見52周低0.082元，收報0.084元，跌12.5%。

 

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