該行分析師Alfred Hui表示，自8月下旬以來，境內債券發行量有所增加，有四家受評民營內房發行具增信結構的債券總額為52億元人民幣。這批債券的發行在一定程度上可助改善在岸資本市場的情緒。但對這批發行人而言，每次發行的規模相對較小，只能略為提高其流動性。

據數字顯示，8月份全國房地產銷售降幅有所緩和，全國合約銷售額按年跌20.8%，較7月份的跌幅28.6%下降。由於購房者情緒和需求持續疲軟，未來6-12 個月房地產銷售將繼續下滑，其後的跌幅將會因2021年下半年以來基數較低，令跌幅收窄。

穆迪針對高收益的中國開發商的亞洲流動性壓力子指標（Asian Liquidity Stress sub-indicator ）在8月份保持在63.2%的高位，7月份指標則為64.9%。在未來12個月，受評開發商的再融資需求仍然很高，從2022年10月1日起的12個月內，約有 282億美元的境內債券及323億美元的境外債券到期或可回售。

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