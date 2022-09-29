廣州國金天地項目已開始建設，目前估計將於2026年前完成開發，該物業其中將包括商業及辦公場所、以及車位。商業及辦公場所的預期建築面積估計佔廣州國金天地項目預期總建築面積約26%。商業及辦公場所的估計建築面積為3.03萬平方米。

收購事項的代價，包括車位、商業及辦公場所的實際建築面積、以每平方米3.3萬元計算，最高代價為11億元。而商業及辦公場所的估計建築面積之估計代價為10億元。九毛九表示，代價將以現金結付，以內部資源支付。廣東省產權交易集團由中山市碧翠及其他現有股東分別持有79%及21%權益，其他現有股東由廣東省交易控股全資擁有。

中山市碧翠由廣東廣博房地產間接全資擁有；廣東廣博房地產由天津匯萌置業及廣州市潮越財務諮詢服務分別直接擁有85%及15%權益；天津匯萌置業由佛山市順德區德晟房產直接擁有64.7%權益；佛山市順德區德晟房產則由碧桂園（2007）間接全資擁有，以及天津嘉泰科技直接擁有35.3%權益。

九毛九表示，公司目前有意將其總部遷至廣州國金天地項目，以期於靠近商務、時尚及商業中心的中心地帶而受益。由於選擇權可由九毛九全權酌情行使，倘公司認為合適，其容許及確保其將取得該項目不論直接或間接的全部法定業權，惟須達成選擇權條件。