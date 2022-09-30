美聯儲官員重申抗通膨承諾，克利夫蘭聯儲行長稱就算經濟衰退也不會停止加息，美股向下，港股ADR比例指數同樣走低，收報17,191點，跌25點。
個股ADR方面，騰訊（0700）ADR跌0.593%，折合報269元；阿里巴巴（9988）升0.94%，折合報77.58元；美團（3690）升0.27%，折合報170.65元；匯控（0005）升1.15%，折合報40.87元；建行（0939）跌0.5%，折合報4.39元。
中國允許符合條件的城市自主決定年內下調或取消首套房貸利率下限。此外，中國央行稱將視需要加大「保交樓」專項借款力度，留意地產股、銀行股。
上海出台措施鼓勵電動汽車充換電設施發展，將給予財政資金補貼，留意電動汽車股。
新世界(0017)：集團宣布以30.788億元出售區內永康街項目51%權益，予新加坡基金Ares SSG Capital，料可獲利4.5億元。
阿里巴巴 （9988）：阿里巴巴ADR創逾一周最大跌幅，摩根大通下調其目標價，因短期收入前景疲軟。
九毛九(9922)：集團公布，收購廣州國金天地項目26%股權及銷售債務，最高代價為11億元人民幣。
騰訊 （0700）: 騰訊9月29日以3.51億港元回購128萬股股份zd1
國美零售 （0493）: 國美零售稱目前沒有重組債務的計劃
正榮地產 （6158）: 正榮地產評級被穆迪下調至Ca。