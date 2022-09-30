SEC代理總會計師Paul Munter接受外電訪問時表示，關注美國上市的中國公司改聘審計公司的舉動，擔心此舉導致審計公司無法審核中概股的大部分業務。

歐亞集團分析師Xiaomeng Lu稱，更改審計機構有可能是一種灰色地帶的變通辦法，不太可能贏得美國和中國監管機構的傾心。「如果大型跨國中概股公司想要維持紐約上市地位，最好還是安全起見。」

另Natixis亞太區資深經濟學家吳卓殷表示，中國可能將變更審計機構的做法視為企業試圖規避其禁止刪除審計底稿的規定，北京方面認為其中包含敏感數據。「只要公司仍然是『中國公司』，就很難繞過中國監管機構。」中國證監會未回覆置評。

中美兩國就會計底稿審核事項達成共識，雙方正在香港討論細節。SEC主席根斯勒(Gary Gensler)表示，12月將評估事態進展，以確定200隻中概股是否符合繼續在美上市的資格。

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