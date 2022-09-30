恒指連跌兩日後止瀉，埋單收市升56點或0.33%，報17222點，大市成交金額849億元，較上日減少7.39%；國指升1點或0.03%，報5914點。恒生科技指數盤中曾挫2.8%，低見3385點，再創成立後新低，收市報3450點，跌0.93%。