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恒指終止兩連跌 小幅收升56點 9月重挫14% 創11年新低

恒指連跌兩日後止瀉，埋單收市升56點或0.33%，報17222點，大市成交金額849億元，較上日減少7.39%；國指升1點或0.03%，報5914點。恒生科技指數盤中曾挫2.8%，低見3385點，再創成立後新低，收市報3450點，跌0.93%。

恒指本周累跌3.96%或710點，本周表現最佳的是金沙中國（1928），累升11.68%，表現最差的是碧桂園服務（6098），累跌15%。國指本周累跌3.28%或200點；科指本周則累跌3.89%或139點。

全月計，恒生指數9月累跌13.69%，創11年新低，連跌3個月；國企指數9月累跌13.85%或951點，恒生科技指數更是重挫19.27%或823點。

總結第3季，恒指本季累跌21.21%或4636點；國指本季累跌22.86%或1752點。

ATMX全日個別發展，阿里巴巴（9988）升1.43%，收報77.95元；騰訊（0700）跌1.55%，收報266.4元；美團（3690）跌2.7%，收報165.6元；小米（1810）升0.9%，收報8.96元。

內銀強勢，工行（1398）升2.79%，收報3.68元；招商銀行（3968）升1.81%，收報36.5元；中行（3988）升1.18%，收報2.57元；建行（0939）升2.95%，收報4.54元。

首套房貸利率下限放寬，內房普遍上漲。碧桂園（2007）升8.98%，收報1.82元，是升幅最大的藍籌；潤地（1109）升1.98%，收報30.9元；旭輝（0884）收報0.8元，升11.11%；富力（2777）收報1.33元，升8.13%。

車股受壓，吉利（0175）收報10.82元，跌1.28%；比亞迪（1211）收報194.4元，跌3.19%；廣汽集團（2238）收報5.6元，跌1.06；理想汽車（2015）收報90.6元，跌4.08%；蔚來集團（9866）收報121.4元，跌7.26%。

體育用品股沽壓沉重，藍籌中以李寧（2331）表現最差，跌6.39%，收報60.1元；安踏（2020）跌4.26%，收報83.2元；361度（1361）收報3.65元，跌3.95%；滔搏（6110）收報5.53元，跌5.79%；特步（1368）收報8.35元，跌2.34%。

 

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