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新世界全年多賺8.5% 派末期息1.5元

新世界發展（0017）公布截至今年6月底止全年業績，純利按年增長8.5%至12.492億元，全年基本溢利70.846億元，按年升1.8%，每股盈利0.5元，派末期股息1.5元，與去年度同期派1.5元持平。新世界今日全日收報22.3元，升1.36%。

香港業務方面，集團在港全年應佔物業合同銷售金額82.4億元，主要來自住宅項目迎海、傲瀧、瑧頤，以及甲級寫字樓項目南商金融創新中心。截至今年6月底止，集團在港的待售住宅單位合共303個，其中集團銷售團隊主理的項目住宅單位佔281個，項目累計售出73%應佔總樓面面積，應佔物業合同銷售60億元。 

香港物業投資及其他方面，集團香港物業投資收入為27.956億元，分部業績21.204億元，增長主要來自K11 MUSEA，以及位於鰂魚涌的K11ATELIER King's Road的營運效率提升及租用率改善所致。

截至今年6月底止，集團在港持有應佔總樓面面積約932萬平方呎的土地儲備可作即時發展，其中物業發展應佔總樓面面積約455萬平方呎。同時，集團於新界持有合共約1633萬平方呎待更改用途之應佔農地土地面積，其中約九成位於「北部都會區」範圍。

中國業務方面，集團期內的內地整體物業合同銷售金額171億元人民幣，以大灣區為首的南部地區貢獻約73%。集團內地物業發展分部業績按年增長10.9%，分部利潤率57%，按年提高17個百分點。

集團指出，雖然內地房地產行業受國際地緣政治、宏觀經濟環境、調控政策及疫情等因素影響，不過集團緊抓時機，帶動內地內地整體物業合同銷售錄得理想成績，期內內地整體物業合同銷售面積約43.7萬平方米。

 

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