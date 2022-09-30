期內，收入311.39億元，按年升10.43%。經調整 EBITDA 按年上升 4%至67.93億元。「核心業務」應佔經營溢利42.09億元，下降1%；若撇除航空業務及惠記的影響，核心業務的經常性業務應佔經營溢利略微上升1%。「策略組合」應佔經營溢利1.62億元，下降84%；若撇除出售／待售資產及策略性投資業務的影響，策略組合的經常性業務應佔經營溢利上升3.08倍。

道路業務應佔經營溢利下降5%至17.1億元。隨着集團宣布出售商務飛機租賃業務，其航空業務錄得5.12億元的應佔經營溢利，為2022 財政年度11個月的應佔經營溢利。

建築業務方面，集團於2021財政年度部分出售其持有的惠記股份後，來自惠記的應佔經營溢利貢獻下降，導致建築業務的應佔經營溢利按年下降6%至9.12億元。

新創建表示，市場上新招標項目數目持續增加，特別是來自香港政府及機構的項目。於2022財政年度， 協興集團的手頭合約總值按年增長26%至約622億元，而剩餘待完成工程總值則按年增長31%至約 371億元。在有待完成的工程中，約69%的來自私營商業及住宅項目， 其餘約31%來自政府及機構相關項目。期內，協興集團獲授的新項目總值按年增2.4倍約238億元，主要項目包括但啟德商業／住宅發展項目、銅鑼灣加路連山道區域法院大樓的設計及建造工程、西九文化區綜合地庫及地下道路的打樁工程、中環新海濱發展的地基工程及元朗微電子中心的發展工程。

保險業務方面，應佔經營溢利增長11%至10.75億元。物流業務的整體應佔經營溢利減少11%至5.93億元。受惠於設施管理業務內三項業務的表現持續改善，應佔經營虧損大幅縮減37%至4.1億元。

截至今年6月底止，淨負債比率按年收窄6個百分點至19%。

新創建在展望中稱，將積極尋找增值的投資機會，特別是在道路和現代物流，為集團注入新的增長動力，同時應對特別是由於數碼化和氣候變化等大趨勢而引致的監管和市場發展。

新創建今日收報7.1元，升1.43%。