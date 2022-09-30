根據普通法、《證券及期貨條例》第300條以及《刑事罪行條例》第159A及159C條，有5人被控串謀詐騙及串謀在涉及證券的交易中，使用具欺詐或欺騙意圖的計劃，而其中2人和另外8人被加控洗錢罪。

證監會表示，此前就多項涉嫌「唱高散貨」的股票投資騙案展開聯合調查。在2018年10月至2019年5月期間，譚中維（前名譚思進）、譚思亮、郭偉良、許家進及陳佳申，涉嫌與多名人士串謀利用多個代名人帳戶對目標股份進行挾倉，並將該等股份的股價推高。涉嫌集團成員利用不同社交媒體平台就兩家香港上市公司的股份，誘使投資者買入該等股份，然後便大舉拋售其股份獲利。當該集團找不到投資者接貨時，目標股份的股價便大跌。

法庭批准12名被告保釋，條件是他們不得離開香港；交出所有旅行證件；定期到警署報到；及繳交50,000元至100萬元不等的保釋金。

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