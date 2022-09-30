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證監會警方聯合行動  13人今被控設「微信女」投資騙局

證監會早前調查股票投資騙案，今日公告有13名嫌疑人被控多項刑事罪行，涉嫌利用不同的社交媒體平台就兩家香港上市公司的股份組織及執行多項「唱高散貨（或俗稱微信女）」計劃。當中12名嫌疑人今天在東區裁判法院應訊，被告暫時無須答辯，案件押後至2023年4月17日。

根據普通法、《證券及期貨條例》第300條以及《刑事罪行條例》第159A及159C條，有5人被控串謀詐騙及串謀在涉及證券的交易中，使用具欺詐或欺騙意圖的計劃，而其中2人和另外8人被加控洗錢罪。

證監會表示，此前就多項涉嫌「唱高散貨」的股票投資騙案展開聯合調查。在2018年10月至2019年5月期間，譚中維（前名譚思進）、譚思亮、郭偉良、許家進及陳佳申，涉嫌與多名人士串謀利用多個代名人帳戶對目標股份進行挾倉，並將該等股份的股價推高。涉嫌集團成員利用不同社交媒體平台就兩家香港上市公司的股份，誘使投資者買入該等股份，然後便大舉拋售其股份獲利。當該集團找不到投資者接貨時，目標股份的股價便大跌。

法庭批准12名被告保釋，條件是他們不得離開香港；交出所有旅行證件；定期到警署報到；及繳交50,000元至100萬元不等的保釋金。

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