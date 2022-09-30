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鄭志剛：港樓市短期受壓 惟剛性需求強烈將慢慢復蘇

新世界（0017）上財年多賺8.5%，集團執行副主席兼行政總裁鄭志剛認為，受美國加息步伐加快影響，香港樓市的觀望氣氛濃厚，不過目前按揭息率仍處於低水平，加上金管局早前降低壓力測試要求，有助上車盤吸客，相信市場需時消化加息的消息。他預計，樓市短期內將會稍為受壓，不過市場仍有剛性需求，未來樓市可慢慢復蘇。

他又指，由酒店業務的情況，可看到未來一年有很多人結婚，剛性需求良好，預計新財年香港物業合約銷售將可錄得150億元，內地合約銷售目標亦是150億元人民幣。

鄭志剛表示，未來啟德區將有三個合作項目推出，「柏傲莊」第三期的拆卸工程快將完成，將進入重建階段；第1、2期即將交樓，將會專注第三期的建築進度及首兩期的交樓工作，將在適當時間與港鐵（0066）商討重售時間。

香港近日放寬入境檢疫措施至「0+3」，鄭志剛表示，新一屆政府積極有為，有信心可帶領香港走出困境，亦希望未來可進一步放寬限制，舉辦更多大型活動，吸引遊客及人才回流以振興香港。此外，今年對企業而言亦是一項壓力測試，營商環境艱難下無可避免出現負增長，不過新世界仍可逆流而上，今年K11的分部業務仍可按年上升17%，過去4至6月的表現更強勁，K11 MUSEA銷售額按年升13%，出租率維持98%，預計未來亦會有更多新租戶進駐K11。

內地業務方面，鄭志剛表示，今年受很多不明朗因素影響，不過集團專注發展大灣區及長三角地區，中高端及高品質的需求依然強勁。同時，內地經濟第三季表現恢復回穩，未來1至2年將會留意會否出現良好的投資機會，但強調會審慎發展，不擔心內地經濟會爆破。

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