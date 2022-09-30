標普又指旭輝的流動性正在收緊。市場對旭輝的信心漸失，該公司在市場集資及調動項目現金的能力將面臨測試。標普會盡快決定是否進一步下調旭輝的評級，這取決於該公司是否能夠短期內透過集資增加流動性，及能否動用項目裡的現金。

同一時間，另一家國際評級機構惠譽把旭輝的BB-評級展望調低至負面。本周較早時《中國證券報》報道，旭輝未能如期償還旗下一個天津項目的信託融資，並指主要是受到當地地產市况影響，令項目開發和銷售進度受到影響，進而影響信託產品的現金分配。

惠譽指調低旭輝展望至負面，是因為該公司承認正與金融機構溝通，尋求解決方案。惠譽正評估旭輝使用一種以往並沒有披露的非標準融資安排，對該公司的正常融資渠道會否產生負面影響。若旭輝無法穩定局面，評級將調低一級或更多。

旭輝股價今天反彈11%，報0.8元，但過去一周仍大跌38%。

其他報道

8月人民幣存款上升4.4%至8493億元人民幣

李嘉誠基金會沽郵儲銀行 累計減持股份市值逾3.8億元

8月H按比例跌0.2% P按升0.3%

鄭志剛：港樓市短期受壓 惟剛性需求強烈將慢慢復蘇

證監會警方聯合行動 13人今被控設「微信女」投資騙局

新創建全年多賺42.5% 末期息31仙 升約3%

鄭家純次子鄭志明獲委任為新世界執董

新世界全年多賺8.5% 派末期息1.5元

吉利母公司收購 Aston Martin 7.6%股權

恒指終止兩連跌 小幅收升56點 9月重挫14% 創11年新低

馬斯克：Cybertruck可短暫當船用 能穿越河流、湖泊及大海

中國交通運輸部約談Lalamove、滴滴貨運等4家公司

韓國8月晶片產量按年降1.7% 為四年來首次下跌

天星銀行上半年虧損收窄 淨利息收入升1.6倍

富融銀行半年虧損擴大至2.55億元 客戶存款規模升89%

滬指三連跌 全周累跌2.07% 創板指跌穿2300點

東風據報為旗下電動車品牌嵐圖尋求融資約50億人幣

蘋果副總裁離職 疑因其TikTok低俗影片流出

匯控據報考慮將全球總部遷出英國金絲雀碼頭大樓

政府據報擬待「0+0」推出後 送50萬張機票吸旅客

港股半日僅升11點 九毛九挫15% 內房股逆市漲 碧桂園飈9%