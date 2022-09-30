國際評級機構標普調低旭輝（0884）的信貸評級，由BB-調低至B+，評級展望為負面。標普指旭輝聯營項目的部分合作伙伴由於使用非標準融資方法，令到這些項目面對不斷提升的審查。這些審查會阻礙旭輝的融資計劃。
標普又指旭輝的流動性正在收緊。市場對旭輝的信心漸失，該公司在市場集資及調動項目現金的能力將面臨測試。標普會盡快決定是否進一步下調旭輝的評級，這取決於該公司是否能夠短期內透過集資增加流動性，及能否動用項目裡的現金。
同一時間，另一家國際評級機構惠譽把旭輝的BB-評級展望調低至負面。本周較早時《中國證券報》報道，旭輝未能如期償還旗下一個天津項目的信託融資，並指主要是受到當地地產市况影響，令項目開發和銷售進度受到影響，進而影響信託產品的現金分配。
惠譽指調低旭輝展望至負面，是因為該公司承認正與金融機構溝通，尋求解決方案。惠譽正評估旭輝使用一種以往並沒有披露的非標準融資安排，對該公司的正常融資渠道會否產生負面影響。若旭輝無法穩定局面，評級將調低一級或更多。
旭輝股價今天反彈11%，報0.8元，但過去一周仍大跌38%。
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