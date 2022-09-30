moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

標普降旭輝評級至B+ 惠譽降展望至負面

國際評級機構標普調低旭輝（0884）的信貸評級，由BB-調低至B+，評級展望為負面。標普指旭輝聯營項目的部分合作伙伴由於使用非標準融資方法，令到這些項目面對不斷提升的審查。這些審查會阻礙旭輝的融資計劃。

標普又指旭輝的流動性正在收緊。市場對旭輝的信心漸失，該公司在市場集資及調動項目現金的能力將面臨測試。標普會盡快決定是否進一步下調旭輝的評級，這取決於該公司是否能夠短期內透過集資增加流動性，及能否動用項目裡的現金。

同一時間，另一家國際評級機構惠譽把旭輝的BB-評級展望調低至負面。本周較早時《中國證券報》報道，旭輝未能如期償還旗下一個天津項目的信託融資，並指主要是受到當地地產市况影響，令項目開發和銷售進度受到影響，進而影響信託產品的現金分配。

惠譽指調低旭輝展望至負面，是因為該公司承認正與金融機構溝通，尋求解決方案。惠譽正評估旭輝使用一種以往並沒有披露的非標準融資安排，對該公司的正常融資渠道會否產生負面影響。若旭輝無法穩定局面，評級將調低一級或更多。

旭輝股價今天反彈11%，報0.8元，但過去一周仍大跌38%。

其他報道

8月人民幣存款上升4.4%至8493億元人民幣

李嘉誠基金會沽郵儲銀行 累計減持股份市值逾3.8億元

8月H按比例跌0.2% P按升0.3%

鄭志剛：港樓市短期受壓 惟剛性需求強烈將慢慢復蘇

證監會警方聯合行動  13人今被控設「微信女」投資騙局

新創建全年多賺42.5% 末期息31仙 升約3% 

鄭家純次子鄭志明獲委任為新世界執董

新世界全年多賺8.5% 派末期息1.5元

吉利母公司收購 Aston Martin 7.6%股權

恒指終止兩連跌 小幅收升56點 9月重挫14% 創11年新低

馬斯克：Cybertruck可短暫當船用 能穿越河流、湖泊及大海

中國交通運輸部約談Lalamove、滴滴貨運等4家公司

韓國8月晶片產量按年降1.7% 為四年來首次下跌

天星銀行上半年虧損收窄 淨利息收入升1.6倍

富融銀行半年虧損擴大至2.55億元 客戶存款規模升89%

滬指三連跌 全周累跌2.07% 創板指跌穿2300點

東風據報為旗下電動車品牌嵐圖尋求融資約50億人幣

蘋果副總裁離職 疑因其TikTok低俗影片流出

匯控據報考慮將全球總部遷出英國金絲雀碼頭大樓

政府據報擬待「0+0」推出後 送50萬張機票吸旅客

港股半日僅升11點 九毛九挫15% 內房股逆市漲 碧桂園飈9%