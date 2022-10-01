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憂慮加息拖累經濟衰退 美股三大指數齊跌 標指道指創20年最差9月

昨晚美國公布關鍵指標的8月核心個人消費支出物價指數按月升0.6%，高於市場預期，市場續憂慮大幅加息將導致經濟衰退。於9月最後一個交易日，美股三大指數仍然震盪。道指反覆向下，尾市更瀉逾500點或1.7%，收報28725點，是2020年11月以來首次低於29000點收市。標指跌1.5%，報3586點，納指跌1.5%，報10576點。

總結全周，道指和標指均跌2.9%，納指則累跌2.7%。累計全月，納指跌10.5%，創2008年以來最差9月表現，道指和標指分別累挫8.8%和9.3%，是自2002年以來表現最差的9月。若以季度計算，道指第三季跌6.7%，標指跌5.3%，納指跌4.1%。

蘋果公司（美：AAPL）的韓國總部被反壟斷監管機構突擊檢查，被指控App Store佣金高於30%，拖累股價跌3%。運動品牌Nike（美：NKE）上季表現低於分析師預期，股價急跌12.8%。Alphabet（美：GOOG）和微軟（美：MSFT）均跌逾1.9%。

ADR港股比例指數報17653點，升2.8%。普遍港股ADR向上，小米集團（1810）ADR較港股收市價升6.3%，折合報9.44港元。新地（0016）ADR較港股收市價升4.7%，匯控（0005）、友邦保險（1299）、騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）ADR均較港股收市價升3%。只有中電（0002）ADR較港股收市價低1.5%，折合報58.17港元。恒指夜期收報17199點，下跌0.06%，低水24點。