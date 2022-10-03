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港股ADR跌75點 夜期低水24點 南北水暫停 美期亞股跌

美股向下，港股ADR跌75點或0.44%，報17090點，即月恒指夜期跌11點，報17199點，夜期低水24點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.34%，折合報265.49元；阿里巴巴（9988）升0.69%，折合報78.49元；美團（3690）跌0.1%，折合報165.44元；匯控（0005）跌0.77%，折合報40.93元；建行（0939）跌0.58%，折合報4.51元。

內地假期休市，南北水暫停。

道期現跌0.329%；標期現跌0.55%；納期現跌0.96%。日股現跌1.14%，韓股休市，澳股現跌0.54%。

VIX指數隔晚跌0.69%或0.22點，報31.62點。美2年期10年期債息倒掛，現報43.063基點。

紐油現升2.67%或2.13美元，報81.62美元；布油現升2.74%或2.34美元，報87.48美元；金價現升0.26%或4.37美元，報1664.98美元；LME 銅期貨隔晚升0.23%或18美元，報7560美元。美國10年期債息現跌0.94%或0.0363厘，報3.7923厘。

今日焦點股份可留意：

中石化（0386）：ADR從倫敦證券交易所退市。

理想（2015）上季交付2.65萬輛，按年增5.6%。

蔚來（9866）上季交付3.16萬輛，按年增29%。

京東（9618）創辦人劉強東性侵案，雙方開審前和解。

彭博：OPEC+本周會議或減產100萬桶。

時計寶（2033）半年少賺87%，指業務續受爆疫影響。

彭博：人行等要求6大行提供6000億支持內房。

藥明康德（2359）大股東近3個月累計減持2320萬股A股，套現22億人幣。

新創建（0659）全年多賺42.5%，末期息31仙，升約3% 。新創建：暫無意進一步出售資產，武漢物流物業表現勝預期。

標普降旭輝（0884）評級至B+，惠譽降展望至負面。

李嘉誠基金會沽郵儲銀行（1658），累計減持股份市值逾3.8億元。

新世界（0017）全年多賺8.5%，派末期息1.5元。鄭家純次子鄭志明獲委任為新世界執董。

 

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