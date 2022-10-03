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恒指低開172點 科指跌0.7% 碧桂園升4.9%

恒指今早低開172點或1.01%，報17050點，大市成交金額36億元；國指今早低開49點或0.85%，報5864點。恒生科技指數開市報3423點，跌0.78%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、建行（0939）拖累大市。藥明生物（2269）、中海外（0688）、潤地（1109）貢獻恒指較多。

藍籌7隻升，58隻下跌，8隻無升跌。碧桂園（2007）升4.95%，報1.91元，是升幅最大的藍籌，吉利（0175）跌2.96%，報10.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，15隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報17.68元，升2.79%；跌幅最大的是瑞聲（2018）開市報11.9元，跌3.09%。

恒指續低於10天線(17771.25點)。科指續低於10天線(3605.18點)。

中石化（0386）：ADR從倫敦證券交易所退市。開市報3.33元，跌1.19%。

理想（2015）上季交付2.65萬輛，按年增5.6%。開市報90.6元，無升跌。

蔚來（9866）上季交付3.16萬輛，按年增29%。開市報122.9元，升1.24%。

京東（9618）創辦人劉強東性侵案，雙方開審前和解。開市報196.5元，跌1.06%。

彭博：OPEC+本周會議或減產100萬桶。中石油（0857）開市報3.2元，跌0.62%；中海油（0883）開市報9.32元，跌0.96%。

時計寶（2033）半年少賺87%，指業務續受爆疫影響。平上市低位0.38元，開市報0.38元，無升跌。

彭博：人行等要求6大行提供6000億支持內房。中海外（0688）開市報21.15元，升3.42%；龍湖（0960）開市報22.85元，升1.33%；華潤置地（1109）開市報30.95元，升0.16%；碧桂園（2007）開市報1.91元，升4.95%。

藥明康德（2359）大股東近3個月累計減持2320萬股A股，套現22億人幣。開市報62.6元，跌1.34%。

新創建（0659）全年多賺42.5%，末期息31仙，升約3% 。新創建：暫無意進一步出售資產，武漢物流物業表現勝預期。無成交，報7.1元。

標普降旭輝（0884）評級至B+，惠譽降展望至負面。開市報0.83元，升3.75%。

李嘉誠基金會沽郵儲銀行（1658），累計減持股份市值逾3.8億元。開市報4.64元，升0.22%。

新世界（0017）全年多賺8.5%，派末期息1.5元。鄭家純次子鄭志明獲委任為新世界執董。開市報22.15元，跌0.67%。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括零跑（9863）低見24.7元，開市報24.7元，跌0.4%；中國飛鶴（6186）低見5.47元，開市報5.47元，跌0.55%。

12隻股份創52周低，其中十隻包括，舜宇（2382）低見73.15元，開市報73.15元，跌2.66%；新鴻基地產（0016）低見84.95元，開市報84.95元，跌2.19%；ASMPT（0522）低見47元，開市報47元，跌1.67%；中國通信服務（0552）低見2.62元，開市報2.62元，跌0.76%；中國外運（0598）低見1.9元，開市報1.9元，跌4.04%；新地（0016）低見84.95元，開市報84.95元，跌2.19%；港交所（0388）低見265.4元，開市報265.4元，跌1.56%；金界控股（3918）低見5.15元，開市報5.15元，跌0.19%；偉易達（0303）低見45.05元，開市報45.05元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，裕承科金（0279）開市報0.146元，升14.06%；快餐帝國（1843）開市報0.285元，升9.62%；新高教（2001）開市報2.09元，升8.85%；民生教育（1569）開市報0.48元，升6.67%；首都機場（0694）開市報4.48元，升5.41%；碧桂園（2007）開市報1.91元，升4.95%；中升（0881）開市報32.9元，升4.94%；百濟神州（6160）開市報84.85元，升4.69%。

下跌異動股，包括，中國動向（3818）開市報0.31元，跌4.62%；中國外運（0598）見52周低1.9元，開市報1.9元，跌4.04%；森松國際（2155）開市報7.66元，跌3.89%；玖龍紙業（2689）開市報4.7元，跌3.69%；中國有色礦業（1258）開市報2.89元，跌3.67%；龍光地產（3380）開市報0.53元，跌3.64%；康健（3886）開市報0.405元，跌3.57%；建滔積層板（1888）開市報6.82元，跌3.54%；周黑鴨（1458）開市報3.7元，跌3.39%；中建材（3323）開市報5.81元，跌3.33%。

 

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