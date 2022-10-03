內地股市假期休市，港股表現反覆，恒指今早低開172點後，曾倒升最多29點，其後又倒跌，低位跌237點，低見16985.7點，是2011年10月6日16849.45點後最低。半日高低波幅266點。外圍方面，美期個別發展、亞股普遍向下。
恒指半日跌204點或1.19%，報17018點，大市成交金額340億元；國指跌68點或1.16%，報5845點。恒生科技指數收報3418點，跌0.91%。
藍籌股成交金額132.72億元，佔大市成交39.03%；科指成份股成交金額63.45億元，佔大市成交18.66%；國指成份股成交金額102.26億元，佔大市成交30.07%。
匯控（0005）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。藥明生物（2269）、潤地（1109）、中海外（0688）貢獻恒指較多。
藍籌19隻升，53隻下跌，1隻無升跌。碧桂園服務（6098）升8.48%，收報12.54元，是升幅最大的藍籌，新世界發展（0017）跌6.05%，收報20.95元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股8隻升，21隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報5.14元，升10.54%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）見52周低16.98元，收報17元，跌3.41%。
恒指續低於10天線(17768.09點)。科指續低於10天線(3604.72點)。
中石化（0386）：ADR從倫敦證券交易所退市。收報3.36元，跌0.3%。
理想（2015）上季交付2.65萬輛，按年增5.6%。收報90.45元，跌0.17%。
蔚來（9866）上季交付3.16萬輛，按年增29%。收報122.6元，升0.99%。
京東（9618）創辦人劉強東性侵案，雙方開審前和解。收報192.9元，跌2.87%。
彭博：OPEC+本周會議或減產100萬桶。中石油（0857）收報3.23元，升0.31%；中海油（0883）收報9.43元，升0.21%。
時計寶（2033）半年少賺87%，指業務續受爆疫影響。平上市低位0.38元，收報0.38元，無升跌。
彭博：人行等要求6大行提供6000億支持內房。中海外（0688）收報21.65元，升5.87%；龍湖（0960）收報24.2元，升7.32%；華潤置地（1109）收報32.3元，升4.53%；碧桂園（2007）收報1.93元，升6.04%。
藥明康德（2359）大股東近3個月累計減持2320萬股A股，套現22億人幣。收報63.45元，無升跌。
新創建（0659）全年多賺42.5%，末期息31仙，升約3% 。新創建：暫無意進一步出售資產，武漢物流物業表現勝預期。收報7.02元，跌1.13%。
標普降旭輝（0884）評級至B+，惠譽降展望至負面。收報0.89元，升11.25%。
李嘉誠基金會沽郵儲銀行（1658），累計減持股份市值逾3.8億元。見52周低4.06元，收報4.18元，跌9.72%。
新世界（0017）全年多賺8.5%，派末期息1.5元。鄭家純次子鄭志明獲委任為新世界執董。見52周低20.85元，收報20.95元，跌6.05%。
破頂股包括，中國中免（1880）創上市新高，見207元，收報203元，升2.89%；中國互聯網投資（0810）創52周高，見10.8元，收報10.64元，升5.35%。
35隻股份創上市新低，其中十隻包括，SOHO中國（0410）低見1.21元，收報1.22元，跌2.4%；融信中國（3301）低見0.52元，收報0.53元，跌1.85%；海通證券（6837）低見3.9元，收報3.91元，跌6.01%；華泰證券（6886）低見8.27元，收報8.31元，跌3.82%；光大證券（6178）低見4.17元，收報4.21元，跌0.71%；國泰君安（2611）低見8.06元，收報8.14元，跌2.4%；IGG（0799）低見2.31元，收報2.51元，升3.72%；零跑（9863）低見22.95元，收報26元，升4.84%；基石藥業（2616）低見3.35元，收報3.37元，跌3.71%；復宏漢霖（2696）低見10.6元，收報11.08元，跌2.81%。
105隻股份創52周低，其中十隻包括，合景泰富（1813）低見0.97元，收報1.07元，升10.31%；朗詩（0106）低見0.135元，收報0.135元，跌12.9%；中金（3908）低見11.04元，收報11.1元，跌2.8%；中信証券（6030）低見12.68元，收報12.7元，跌4.8%；中國銀河（6881）低見3.46元，收報3.46元，跌4.68%；廣發証券（1776）低見8.08元，收報8.13元，跌4.91%；舜宇（2382）低見73.1元，收報75.25元，升0.13%；瑞聲（2018）低見11.74元，收報11.98元，跌2.44%；騰訊（0700）低見260元，收報260.4元，跌2.25%；長城汽車（2333）低見8.7元，收報8.89元，跌1.44%。
異動股
上升異動股，包括，裕承科金（0279）收報0.146元，升14.06%；利寶閣（1869）收報0.29元，升11.54%；九毛九（9922）收報14.36元，升11.49%；旭輝（0884）收報0.89元，升11.25%；明源雲（0909）收報5.14元，升10.54%；合景泰富（1813）見52周低0.97元，收報1.07元，升10.31%；貝殼（2423）收報47.7元，升9.91%；雅居樂（3383）收報2.01元，升9.24%；寶龍地產（1238）收報0.87元，升8.75%；德銀天下（2418）收報1元，升8.7%。
下跌異動股，包括，上置集團（1207）收報0.013元，跌31.58%；帝國科技（0776）收報10元，跌22.48%；康橋悅（2205）收報0.53元，跌17.19%；弘陽地產（1996）收報0.69元，跌16.87%；祥生控股（2599）創上市新低，見0.236元，收報0.239元，跌14.64%；冠均國際（1629）創上市新低，見0.235元，收報0.275元，跌14.06%；樂享（6988）收報1.25元，跌13.19%；朗詩（0106）見52周低0.135元，收報0.135元，跌12.9%；加達控股（1620）收報0.137元，跌12.74%；比高（8220）創上市新低，見0.111元，收報0.111元，跌12.6%；國際永勝（6663）收報0.5元，跌12.28%。
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