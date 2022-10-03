內地股市假期休市，港股表現反覆，恒指今早低開172點後，曾倒升最多29點，其後又倒跌，低位跌237點，低見16985.7點，是2011年10月6日16849.45點後最低。半日高低波幅266點。外圍方面，美期個別發展、亞股普遍向下。