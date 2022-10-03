文章日期：2022年10月3日 13:55
就港府大力推動香港離岸人民幣業務發展，以及優化港幣人民幣雙幣股票在香港發行和交易機制的相關建議，中國平安（2318）聯席首席執行官兼首席財務官姚波表示，中國平安也將積極探索在港新增人民幣股票交易櫃檯的可能性，為推動人民幣國際化進程和香港金融市場發展作出力所能及的貢獻。
姚波稱，作為香港聯交所主板上市的公司，有關建議有助於提高人民幣計價股票的流通性和市場活躍度，以及推動人民幣股票發行和交易，是助推人民幣國際化的重要一環。
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