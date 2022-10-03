繼中國平安（2318）稱將研究在港增人民幣股票交易櫃檯，中銀香港（2388）、華潤啤酒（291）亦表示，將積極研究在港新增人民幣股票交易櫃檯的可能性，持續致力於人民幣業務的創新發展，為推動人民幣國際化、建設香港離岸人民幣業務中心作出貢獻。
中銀香港表示，本港推動新增人民幣股票交易櫃檯，有利於深化香港人民幣市場，推動人民幣證券發行和交易，提升投資者參與人民幣股票交易櫃檯的意欲，可深化離岸人民幣市場的流動性和深度，是國家「十四五」規劃下，推動兩地互聯互通、進一步強化香港全球離岸人民幣業務樞紐功能的一項重大舉措。
該行指，作為香港唯一的人民幣業務清算行，會積極支持香港政府推動香港離岸人民幣業務的發展，以及優化港幣人民幣雙幣股票在香港發行和交易機制的有關建議。
潤啤則表示，全力支持港府推動香港離岸人民幣業務的發展，以及「雙幣雙股」在香港發行和交易機制的有關建議。通過增設人民幣交易櫃台，將有機會增加自港股通及香港離岸人民幣資金池的流動性。
潤啤將密切關注香港特區政府有關政策的發展動向，積極探索新增人民幣股票交易櫃台的可能性，並考慮在相關方案及機制準備就緒後的適當時候落實推行，為推動人民幣國際化作出貢獻。
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