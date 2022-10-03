其中新地表示，作為恒生數成分股之一，會仔細研究相關措施的細節以及積極部署相關事宜。

新世界亦稱，將積極探索在港增人民幣股票交易櫃檯，以交易新世界股票的可能性，並考慮在立法建議獲得通過，及相關交易結算規則和機制準備就緒後，落實設立有關人民幣股票交易。集團對於政府積極推動更多上市發行人新增人民幣股票交易櫃檯，同時與內地機構商討允許在港股通增加此類交易櫃檯，感到鼓舞。

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