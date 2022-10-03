文章日期：2022年10月3日 15:12
就特區政府有關改善港幣人民幣雙幣股票在香港的發行和交易機制的建議，新鴻基地產（0016）及新世界發展（0017）均表示將研究相關措施的細節以及積極部署參與。
其中新地表示，作為恒生數成分股之一，會仔細研究相關措施的細節以及積極部署相關事宜。
新世界亦稱，將積極探索在港增人民幣股票交易櫃檯，以交易新世界股票的可能性，並考慮在立法建議獲得通過，及相關交易結算規則和機制準備就緒後，落實設立有關人民幣股票交易。集團對於政府積極推動更多上市發行人新增人民幣股票交易櫃檯，同時與內地機構商討允許在港股通增加此類交易櫃檯，感到鼓舞。
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