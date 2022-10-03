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恒指收市跌143點 缺北水 成交10個月最少

美期乏方向，亞股普遍向下，內地假期，南北水齊休，港股反覆向下，曾失穿17000點關，見近11年低，成交縮少至不足640億元，見10個月最少。

恒指今早低開172點後曾倒升29點，午後進一步向下，低位跌315點，低見16906.96點，是2011年10月6日16849.45點後最低。全日高低波幅345點

恒指收市跌143點或0.83%，報17079點，大市成交金額633億元，較上日減少25.41%，是2021年12月31日576.2億元成交後最少；國指跌57點或0.97%，報5856點，曾低見5803點，是2008年10月29日5565.7點後最低。恒生科技指數收報3427點，跌0.67%。

藍籌股成交金額293.65億元，佔大市成交46.39%；科指成份股成交金額133.51億元，佔大市成交21.09%；國指成份股成交金額223.3億元，佔大市成交35.27%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。藥明生物（2269）、中海油（0883）、創科實業（0669）貢獻恒指較多。

藍籌24隻升，45隻下跌，4隻無升跌。碧桂園（2007）升8.79%，收報1.98元，是升幅最大的藍籌，新世界發展（0017）跌6.28%，收報20.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，18隻下跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報5.01元，升7.74%；跌幅最大的是閱文（0772）收報21.45元，跌3.6%。

恒指續低於10天線(17774.18點)。科指續低於10天線(3605.55點)。

北水、南水休市。

午後消息股表現

敘福樓（1978）黃傑龍冀港府早日放寬防疫限制。收報0.88元，跌4.35%。

匯豐（0005）續加定期利率 12個月最多2.8厘。見52周低39.8元，收報40.35元，跌2.18%。

新地（0016）及新世界（0017）有意參與增設人民幣股票交易櫃檯。見52周低84.95元，收報86.9元，升0.06%。新世界發展（0017）見52周低20.65元，收報20.9元，跌6.28%。

英國放棄減稅計劃，英鎊轉升值，兌美元見1.128。匯控（0005）見52周低39.8元，收報40.35元，跌2.18%；渣打（2888）收報48.5元，跌1.92%；保誠（2378）收報77.1元，升0.13%。長實集團（1113）收報46.85元，跌0.74%；長和（0001）見52周低42.8元，收報43.3元，跌0.23%。

歐化（1711）推消費券優惠，折上折最多減3000元。見52周低0.15元，收報0.16元，跌4.76%。

中銀香港（2388）、華潤啤酒（0291）同稱探索增人民幣股票交易櫃台的可能性。收報25.75元，跌1.5%。華潤啤酒（0291）收報54.95元，升0.55%。

中國平安（2318）姚波：積極探索在港增人民幣股票交易櫃檯的可能性。見52周低37元，收報37.5元，跌4.34%。

今早及隔晚消息股表現

嗶哩嗶哩（9626）：或獲被納入深港通滬港通資格。收報120.4元，升0.67%。

同程旅行（0780）獲MSCI上調ESG評級至AA級。收報15.74元，升2.21%。

中石化（0386）：ADR從倫敦證券交易所退市。收報3.35元，跌0.59%。

理想（2015）上季交付2.65萬輛，按年增5.6%。收報90.25元，跌0.39%。

蔚來（9866）上季交付3.16萬輛，按年增29%。收報124.1元，升2.22%。

京東（9618）創辦人劉強東性侵案，雙方開審前和解。收報193.4元，跌2.62%。

彭博：OPEC+本周會議或減產100萬桶。中石油（0857）收報3.22元，無升跌；中海油（0883）收報9.48元，升0.74%。

時計寶（2033）半年少賺87%，指業務續受爆疫影響。平上市低位0.38元，收報0.38元，無升跌。

彭博：人行等要求6大行提供6000億支持內房。中海外（0688）收報21.45元，升4.89%；龍湖（0960）收報24.35元，升7.98%；華潤置地（1109）收報32.2元，升4.21%；碧桂園（2007）收報1.98元，升8.79%。

藥明康德（2359）大股東近3個月累計減持2320萬股A股，套現22億人幣。收報63.9元，升0.71%。

新創建（0659）全年多賺42.5%，末期息31仙，升約3% 。新創建：暫無意進一步出售資產，武漢物流物業表現勝預期。見52周低6.88元，收報6.93元，跌2.39%。

標普降旭輝（0884）評級至B+，惠譽降展望至負面。收報0.86元，升7.5%。

李嘉誠基金會沽郵儲銀行（1658），累計減持股份市值逾3.8億元。見52周低4.06元，收報4.12元，跌11.02%。

新世界（0017）全年多賺8.5%，派末期息1.5元。鄭家純次子鄭志明獲委任為新世界執董。見52周低20.65元，收報20.9元，跌6.28%。

破頂股表現

破頂股包括，中國中免（1880）創上市新高，見210元，收報208.8元，升5.83%；中國互聯網投資（0810）創52周高，見11.3元，收報11元，升8.91%。

破底股方面

54隻股份創上市新低，其中十隻包括，鑫苑服務（1895）低見0.51元，收報0.54元，無升跌；時代鄰里（9928）低見0.57元，收報0.58元，跌6.45%；榮萬家（2146）低見1.66元，收報1.7元，跌5.56%；SOHO中國（0410）低見1.21元，收報1.23元，跌1.6%；融信中國（3301）低見0.51元，收報0.53元，跌1.85%；銀城國際（1902）低見1.82元，收報1.96元，跌0.51%；海通證券（6837）低見3.81元，收報3.85元，跌7.45%；華泰證券（6886）低見8.25元，收報8.32元，跌3.7%；光大證券（6178）低見4.08元，收報4.15元，跌2.12%；招商證券（6099）低見6.67元，收報6.69元，跌1.62%。

148隻股份創52周低，其中十隻包括，綠城服務（2869）低見5.15元，收報5.17元，跌1.52%；寶勝國際（3813）低見0.49元，收報0.5元，無升跌；合景泰富（1813）低見0.97元，收報1.06元，升9.28%；朗詩（0106）低見0.135元，收報0.135元，跌12.9%；中金（3908）低見10.94元，收報10.98元，跌3.85%；中信証券（6030）低見12.54元，收報12.7元，跌4.8%；中國銀河（6881）低見3.38元，收報3.4元，跌6.34%；廣發証券（1776）低見8.05元，收報8.1元，跌5.26%；丘鈦（1478）低見3.1元，收報3.16元，跌3.95%；舜宇（2382）低見73.1元，收報74.9元，跌0.33%。

異動股

上升異動股，包括，太和控股（0718）收報0.079元，升41.07%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.022元，升15.79%；寶龍地產（1238）收報0.91元，升13.75%；翠華控股（1314）收報0.201元，升12.92%；比高（8220）創上市新低，見0.111元，收報0.143元，升12.6%；九毛九（9922）收報14.46元，升12.27%；新東方在線（1797）收報32.9元，升11.71%；賞之味（8096）收報0.38元，升10.14%；喆麗控股（2209）平上市低位0.5元，收報0.58元，升9.43%；GBA集團（0261）收報0.047元，升9.3%。

下跌異動股，包括，上置集團（1207）收報0.014元，跌26.32%；Okura（1655）收報0.295元，跌26.25%；帝國科技（0776）收報9.97元，跌22.71%；旭通（1826）收報0.09元，跌15.09%；弘陽地產（1996）創上市新低，見0.61元，收報0.71元，跌14.46%；冠均國際（1629）創上市新低，見0.235元，收報0.275元，跌14.06%；奈雪的茶（2150）收報4.99元，跌13.52%；朗詩（0106）見52周低0.135元，收報0.135元，跌12.9%；祥生控股（2599）創上市新低，見0.236元，收報0.244元，跌12.86%；加達控股（1620）收報0.137元，跌12.74%。

 

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