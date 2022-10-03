港府今早表示，擬於今年內修訂法例，豁免市場莊家就雙幣股票進行特定交易涉及的股票買賣印花稅，以及目標於明年上半年推出雙幣股票市場莊家機制，多間科企紛紛表態支持。
騰訊（0700）表示，歡迎政府推動在香港實施港幣和人民幣雙幣股票交易的建議，認同有關建議或有助提高人民幣計價股票的流通量和價格效益。公司續指，待相關雙幣櫃檯機制以及交易和結算規則得到落實後，騰訊有意向探索在香港新增人民幣股票交易櫃檯的可能性，以期豐富投資者參與公司股票交易的渠道。
網易（9999）亦指出，留意到港府提出有關在香港發行及交易雙幣股票及優化有關交易機制的建議，此類措施或有助強化香港的國際金融中心地位。公司會秉持開放的態度，歡迎和積極探索任何能為公司股東及廣大投資者帶來禆益的措施。
美團（3690）則稱，對香港特區政府大力推動香港離岸人民幣業務發展以及優化雙幣股票在香港發行和交易機制的相關建議，表示歡迎與支持。公司強調，作為香港聯交所主板上市的公司，美團將配合港交所積極探索在港新增人民幣股票交易櫃檯的可能性，為助力鞏固和提升香港作為全球離岸人民幣業務領先樞紐、推動人民幣國際化作出貢獻。
小米集團（1810）表示，留意到香港特區政府就推動香港離岸人民幣業務發展的相關訊息，感謝財經事務及庫務局長許正宇，就在香港發行以及交易雙幣股票，及優化有關交易機制的有關建議。集團將深入研究政策內容，探索並支持香港強化全球離岸人民幣業務樞紐功能，積極為公司股東及廣大投資者創造價值。小米期待並祝願香港國際金融中心地位持續強化，為廣大港股上市企業提供更強有力的支持。
其他報道
摩通：10月賭收仍低迷寄望聖誕檔期 美銀料10月賭收達62億
foodpanda伙環團推可重用餐具 用戶歸還餐盒可獲10元優惠券