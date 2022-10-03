消息人士指出，在經過一段停滯不前的時期後，Vodafone跟3英國最近幾周的討論愈演愈烈。兩家公司之間的討論目前處於「相對深入」（relatively advanced）的階段，儘管仍有幾個重大障礙尚未解決，當中包括交易將面臨來自電信行業監管機構Ofcom及競爭與市場管理局的監管審查，最終能否達成協議尚不確定。

報道引述市場消息人士稱，長和希望以估值60億英鎊（約527.05億港元）出售3英國，但集團早前出售一些發射站資產，因此尚不清楚該數字是否仍然是最新的。一位行業分析師推測，Vodafone跟3英國合併後的業務價值將介乎120億至150億英鎊（約1054.11億至1317.64億港元）之間。

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