英媒Sky News今天引述消息指，英國電訊商Vodafone正加速跟長和（0001）旗下3英國（Three UK）的談判，預計將於今年底可以達成合併交易。據報，雙方有意建立合資企業，或是其他形式的聯合企業。一旦合併成功，將會成為英國最大的電訊商。Vodafone跟3英國均拒絕置評。
消息人士指出，在經過一段停滯不前的時期後，Vodafone跟3英國最近幾周的討論愈演愈烈。兩家公司之間的討論目前處於「相對深入」（relatively advanced）的階段，儘管仍有幾個重大障礙尚未解決，當中包括交易將面臨來自電信行業監管機構Ofcom及競爭與市場管理局的監管審查，最終能否達成協議尚不確定。
報道引述市場消息人士稱，長和希望以估值60億英鎊（約527.05億港元）出售3英國，但集團早前出售一些發射站資產，因此尚不清楚該數字是否仍然是最新的。一位行業分析師推測，Vodafone跟3英國合併後的業務價值將介乎120億至150億英鎊（約1054.11億至1317.64億港元）之間。
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