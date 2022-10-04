調查顯示，中國奧園雖然在去年12月31日向奧園健康償付3.5億元人民幣欠款，但是翌日因應面臨迫在眉睫的流動性問題，向奧園健康提出要求劃轉剛償還的款項到其附屬公司。在處理過程中，奧園健康的會計人員不慎將資金用途錯誤記為車位及商舖獨家銷售代理的保證，同時因應情況緊急，只用紙質申請表處理，沒有經電子審批。有關款項最終獲中國奧園清付。在去年12月亦發現，奧園健康在收購廣州海珠區琶洲一幅土地的實體公司雖然未有成事，但是同樣用紙質申請表處理涉及收購所需的5000萬元資金並進行劃撥，最終因為交易未成，未有在賬簿誌記。

根據調查，中國奧園的業務合作伙伴因為在去年12月份未能如期還款，形奧園健康被銀行強制執行近5億元人民幣存款質押，及至同年底，已由中國奧園償還有關款項。同時，奧園健康曾與中國奧園於2021年度， 相互同意會應要求，向對方提供資金作為一般營運資金，但是未訂立協議，結果在年內分別錄得非貿易現金流入及流出29億元及28億元人民幣，最終獲中國奧園償還全部墊款。