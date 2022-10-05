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憧憬聯儲局緩和緊縮力度 道指升825點 兩日升1590點 Twitter升22%

美國8月職位空缺數降至14個月最低，疲軟的經濟數據引發了聯儲局可能緩和緊縮力度的猜測，美股創下2020年以來最大兩日漲幅，三大指數見近兩周高，道指兩日累升1590.81點。馬斯克同意以每股54.20美元價格履行對Twitter的收購交易，Twitter曾升最多22.94%，是4月4日後最大升幅，高見52.3美元，是4月6日後最高，收報52美元，升22.24%，是2021年11月16日後收市新高。OPEC+周三產量會議或將日產量配額削減至多200萬桶，原油期貨收於三周高點。歐盟據悉達成對俄制裁折中方案，包含對俄羅斯石油出口限價。

道瓊斯工業平均指數收漲825點，升幅2.8%，報30316點。標普500指數收漲112點，升幅3.06%，報3790點。納斯達克綜合指數收漲360點，或3.34%，報11176點。

道指成分股全升，高盛升5.25%，報314.87美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻103點，而可口可樂升0.23%，報56.78元，貢獻道指0.8點。

科技股方面，蘋果收市報146.1元，升2.56%，谷歌母公司Alphabet收市報101.64元，升3.04%，亞馬遜收市報121.09元，升4.49%，Facebook收市報140.28元，升1.2%。

歐洲STOXX 600指數收漲3.13%，報403點。德國DAX指數收漲3.78%，報12670點；法國CAC 40指數漲4.24%，報6039點；英國富時100指數收漲2.58%，報7086點。

 