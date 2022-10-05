美國8月職位空缺數降至14個月最低，疲軟的經濟數據引發了聯儲局可能緩和緊縮力度的猜測，美股創下2020年以來最大兩日漲幅，三大指數見近兩周高，道指兩日累升1590.81點。馬斯克同意以每股54.20美元價格履行對Twitter的收購交易，Twitter曾升最多22.94%，是4月4日後最大升幅，高見52.3美元，是4月6日後最高，收報52美元，升22.24%，是2021年11月16日後收市新高。OPEC+周三產量會議或將日產量配額削減至多200萬桶，原油期貨收於三周高點。歐盟據悉達成對俄制裁折中方案，包含對俄羅斯石油出口限價。