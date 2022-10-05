moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指高開732點 升穿10天線 1個月來首次 藍籌全升 華晨復牌跌70%

恒指今早高開732點或4.29%，是4月29日後最大升幅，報17811點，是9月27日後最高。大市成交金額31億元；國指今早高開231點或3.96%，報6088點。恒生科技指數開市報3597點，升4.97%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、友邦（1299）貢獻恒指較多。翰森製藥（3692）、東方海外（0316）、宏橋（1378）拖累大市。

藍籌73隻升，0隻下跌，0隻無升跌。比亞迪（1211）升9.38%，報210元，是升幅最大的藍籌，中移動（0941）升1.01%，報50元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，0隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）開市報19.5元，升13.37%；跌幅最大的是明源雲（0909）無成交，報5.01元。

恒指升穿10天線(17677.23點)，是9月13日後首次。科指升穿10天線(3579.89點)，是9月2日後首次。

奧園健康（3662）：調查顯示曾應母公司流動性緊急要求劃轉資金，正制定補救措施。停牌。

匯控（0005）擬售加拿大銀行業務，倫敦股價抽高3.8%。開市報42.95元，升6.44%。

國泰（0293）機組人員到外地可離開酒店。開市報8.45元，升2.8%。

萬洲（0288）出售美國調味料業務，總作價近46億元。開市報5.25元，升7.8%。

長和（0001）：倘英電訊業務與Vodafone合併將持股49%，交易不涉現金代價。開市報45.75元，升5.66%。

華晨中國（1114）：已履行所有復牌指引，本周三復牌。見52周低2.13元，開市報2.13元，跌70.82%。

九毛九（9922）兩個交易日後褪呔，宣布取消廣州買地建總部計劃。開市報15.5元，升7.19%。

比亞迪（1211）9月新能源車銷量佔比達100％，銷量按年升1.5倍。開市報210元，升9.38%。

小鵬汽車（9868）9月交付8468輛電動車，按年跌18.7%。開市報47.35元，升3.16%。

破頂股表現

破頂股包括，叮噹健康（9886）創上市新高，見12.5元，開市報12.5元，升0.48%。

異動股

上升異動股，包括，海豐國際（1308）開市報16.92元，升14.02%；眾安在綫（6060）開市報19.5元，升13.37%；融信中國（3301）開市報0.6元，升13.21%；協同通信（1613）開市報0.145元，升10.69%；寶寶樹集團（1761）開市報0.32元，升10.34%；百濟神州（6160）開市報86.3元，升9.45%；比亞迪（1211）開市報210元，升9.38%。

下跌異動股，包括，華晨中國（1114）見52周低2.13元，開市報2.13元，跌70.82%；富力（2777）開市報1.31元，跌5.76%；BC科技（0863）開市報2.67元，跌3.96%；鴻承環保科技（2265）開市報0.58元，跌3.33%；國際家居零售（1373）開市報2.77元，跌3.15%；康健（3886）開市報0.39元，跌2.5%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）平上市低位4.93元，開市報4.976元，跌1.56%；維亞生物（1873）平上市低位1.24元，開市報1.24元，跌1.59%；網上車市（1490）開市報0.188元，跌1.05%；康諾亞（2162）開市報36.1元，跌0.96%；山東新華製藥股份（0719）開市報3.75元，跌0.79%。

 

其他報道

中創新航38元定價 香港部分僅獲21%認購

港股ADR升797點 夜期高水263點 南北水續休

馬斯克擬以完成Twitter收購 據稱訴訟案進展不順利

憧憬聯儲局緩和緊縮力度 道指升825點 兩日升1590點 Twitter升22%