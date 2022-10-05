恒指今早高開732點或4.29%，是4月29日後最大升幅，報17811點，是9月27日後最高。大市成交金額31億元；國指今早高開231點或3.96%，報6088點。恒生科技指數開市報3597點，升4.97%。
匯控（0005）、騰訊（0700）、友邦（1299）貢獻恒指較多。翰森製藥（3692）、東方海外（0316）、宏橋（1378）拖累大市。
藍籌73隻升，0隻下跌，0隻無升跌。比亞迪（1211）升9.38%，報210元，是升幅最大的藍籌，中移動（0941）升1.01%，報50元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股29隻升，0隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）開市報19.5元，升13.37%；跌幅最大的是明源雲（0909）無成交，報5.01元。
恒指升穿10天線(17677.23點)，是9月13日後首次。科指升穿10天線(3579.89點)，是9月2日後首次。
奧園健康（3662）：調查顯示曾應母公司流動性緊急要求劃轉資金，正制定補救措施。停牌。
匯控（0005）擬售加拿大銀行業務，倫敦股價抽高3.8%。開市報42.95元，升6.44%。
國泰（0293）機組人員到外地可離開酒店。開市報8.45元，升2.8%。
萬洲（0288）出售美國調味料業務，總作價近46億元。開市報5.25元，升7.8%。
長和（0001）：倘英電訊業務與Vodafone合併將持股49%，交易不涉現金代價。開市報45.75元，升5.66%。
華晨中國（1114）：已履行所有復牌指引，本周三復牌。見52周低2.13元，開市報2.13元，跌70.82%。
九毛九（9922）兩個交易日後褪呔，宣布取消廣州買地建總部計劃。開市報15.5元，升7.19%。
比亞迪（1211）9月新能源車銷量佔比達100％，銷量按年升1.5倍。開市報210元，升9.38%。
小鵬汽車（9868）9月交付8468輛電動車，按年跌18.7%。開市報47.35元，升3.16%。
破頂股包括，叮噹健康（9886）創上市新高，見12.5元，開市報12.5元，升0.48%。
異動股
上升異動股，包括，海豐國際（1308）開市報16.92元，升14.02%；眾安在綫（6060）開市報19.5元，升13.37%；融信中國（3301）開市報0.6元，升13.21%；協同通信（1613）開市報0.145元，升10.69%；寶寶樹集團（1761）開市報0.32元，升10.34%；百濟神州（6160）開市報86.3元，升9.45%；比亞迪（1211）開市報210元，升9.38%。
下跌異動股，包括，華晨中國（1114）見52周低2.13元，開市報2.13元，跌70.82%；富力（2777）開市報1.31元，跌5.76%；BC科技（0863）開市報2.67元，跌3.96%；鴻承環保科技（2265）開市報0.58元，跌3.33%；國際家居零售（1373）開市報2.77元，跌3.15%；康健（3886）開市報0.39元，跌2.5%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）平上市低位4.93元，開市報4.976元，跌1.56%；維亞生物（1873）平上市低位1.24元，開市報1.24元，跌1.59%；網上車市（1490）開市報0.188元，跌1.05%；康諾亞（2162）開市報36.1元，跌0.96%；山東新華製藥股份（0719）開市報3.75元，跌0.79%。
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