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【久利生專欄】鎊殤下的投資出路

踏入4Q22，雖然打開linkedln全部post都是新加坡，但一切當仍然要由「國際金融領袖投資峰會」說起，陣容星光熠熠，而選擇在四季酒店召開，都可謂別出心裁，作為香港近年財經歷史的轉角點，應該真正能夠深刻聯繫內地與海外「200位金融界的領袖人物」。另又在特別同悉心的安排下，峰會Day1食完玩完睇完，Day2至正常正式正經討論，支持0+3也。而外圍「立立亂」當然不乏話題。

在英國政府未彈弓手前，匯市已經算出現了小型bailout？雖然未像歐豬危機時的聯合行動（QE救市贏掌聲當然齊心），但在全球惡意縮表多重收水瘋狂加息下，非美央行短期內先後入市干預都算盡了力。瑞信CDS是創近13年高位，「市場恐成另一雷曼」，但同2008年大摩的級數比較仍相去甚遠，個別事件未到災難級數。反而剛公布的美國30年按揭息率升穿7，就預示當地以至環球經濟持續慢性出血。

今年來兩大「意外」資產分別是石油及英鎊，油價走勢難估但factor in在相關股份總算是有跡可尋，筆者三月時已指130美元是短頂，反而英鎊原來才是真正黑天鵝。想不少在英港人「不斷望住個鎊」，可能會覺得兌港元好似跌得認真更加特別急，當然也有強美元的世界級助攻，更重要的是，大概沒誰會估到英國新政府開新章會如斯「急進」，人算不如天算兌美元竟見一算。

有網友問如何解讀拜登「過問」英鎊危機，其實老人家應該沒什興趣，但非計量分析，強美元下新興市場關鍵字只剩「熊市、現金和衰退」，而成熟市場股票就算差，最多都只是散戶遭殃⋯。英債此時卻加多腳，債市崩盤破壞力如同「生意好呀」，而傳導性更快，真是投資產品結構性違約之類，對pension fund同financial vehicle而言，迅間變成「鎊殤」Structural Sorrow是也。

結構性問題被放大鏡一照，英國財赤及債務負擔等內在問題，大行指可能更要靠「外資流入」（foreign inflow）去解圍。它們當然mandate不會好像科技園被指只揸現金，持有英歐美國債也應該不太在意，正常穩健財務操作。就像本地接觸得較多的長實和長建，在英債危機陰霾下，長實跌幅相對較深，return and asset play雙邊套戥的投資故事，竟然受到點考驗。

港人即使未在英，但近一兩年放「一球半球」港元進當地銀行戶口，可能已經屬常態，他們打從七、八月起應該都收到RM電話，講解如何making the most out of your savings - 除了sell因全球通關而繼續在英國買樓，若有閒錢又想放心便做下定期存款，而又好像「遲買遲享受」全線起息，銀行報價升勢頗急，前後短短一個月，十二個月期存款息3.07%升至4.91%；六個月期由2.45%上到3.95%。美金（閒錢不一定存英鎊）存款息「遠期」又贏跑英鎊。

近期The Economist好像興起了雙封面，最新一期除了中國主題，批評英國新首相也不手軟，一篇內文題為”Fallout from the budget “，稱卓慧思性格上並非U­turner，在疑歐派支持者下難輕易妥協，故一眾大臣仍然要研究如何節流，以配合新的振興計劃，而在欠缺執行細節下，公共財政以至投資者仍然存疑；加上英倫銀行縮表沽債下突然「買返轉頭」，債市要全面復常恐怕仍有好一段路要走。

在引起英美以至環球金融巿場動盪後，英財相關浩霆宣布撤回取消「最高所得稅」的計劃，承認減稅方案引發震盪，但強調可以帶動經濟增長；並可能較原定時間提早公布中期財政計劃，以交代如何減少債務。有趣的是，英國首相卓慧思透露，之前所有決定是由關浩霆自己作出，內閣官員包括她自己在內，事前毫不知情，但重申政府卻仍會執行有關政策。

Lose with Liz，一早話「特拉斯」（aka卓慧思）經濟學撐英鎊難以一蹴而就，用本地媒體的說法，這是種「只抱著試當真」(Trial & Error)的心態，但美聯儲又何嘗不是明知故犯？最終開啟了跨資產的尋底模式。本地投資界都在「樂觀」看恒指萬六點的最後一跌，最重要是一句「未入場不用急」，或許放諸其他市場也一樣。此情此境，若有時間及閒錢，買點債券及加密貨幣，也是可以的，因為不明朗因素反而較低。

久利生