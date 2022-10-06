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美股反彈兩日後轉跌 道指跌42點

美股反彈兩日後轉跌，市場觀望政府周五將發布的非農數據。隔晚美國公布9月服務業增長保持穩健，價格壓力顯著緩解。兩位聯儲局官員預測明年不會轉為降息。OPEC+宣布大幅減產，美國暗示將投放戰略石油儲備，另外，美國政府對此表示沮喪，暗示該組織將面臨後果。

美2年期10年期債息倒掛曾收窄至38.943基點，是9月29日後最窄。道指曾跌最多1.42%，是9月30日後最大跌幅。標指曾跌最多1.8%，是9月29日後最大跌幅。納指曾跌最多2.38%，是9月29日後最大跌幅。

道瓊斯工業平均指數收跌42點，跌幅0.15%，報30273點。標普500指數收跌7點，跌幅0.21%，報3783點。納斯達克綜合指數收跌27點，或0.25%，報11148點。

高盛跌1.86%，報309美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累38點，而聯合健康升0.75%，報527.07元，貢獻道指25點。

科技股方面，蘋果收市報146.4元，升0.2%，谷歌母公司Alphabet收市報101.43元，跌0.2%，亞馬遜收市報120.95元，跌0.11%，Facebook收市報138.98元，跌0.92%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.03%，報398點。德國DAX指數收跌1.21%，報12517點；法國CAC 40指數跌0.9%，報5985點；英國富時100指數收跌0.48%，報7052點。

 