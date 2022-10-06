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港股ADR跌157點 夜期低水47點 美期亞股升 兩新股上市

美股向下，港股ADR跌157點或0.93%，報16921點，即月恒指夜期跌42點，報18041點，夜期低水47點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.94%，折合報276.39元；阿里巴巴（9988）跌1.66%，折合報82.8元；美團（3690）跌1.11%，折合報172.97元；匯控（0005）跌0.58%，折合報42.4元；建行（0939）跌0.79%，折合報4.64元。

道期現升0.517%；標期現升0.62%；納期現升0.86%。日股現升0.39%，韓股現升0.64%，澳股現升0.1%。

VIX指數隔晚跌1.78%或0.52點，報28.55點。美2年期10年期債息倒掛，現報40.698基點。

紐油現升0.52%或0.45美元，報88.22美元；布油現升0.54%或0.5美元，報93.88美元；金價現升0.35%或6.02美元，報1722.28美元；LME 銅期貨隔晚跌0.49%或38.5美元，報7679.5美元。美國10年期債息現跌0.58%或0.022厘，報3.7308厘。

南北水續休。

今日焦點股份可留意：

中創新航（3931）上市，定價38元。

艾美疫苗（6660）上市，定價16.16元。

恒生（0011）公布第三期中期股息。

富力（2777）1.08億鎊轉售倫敦Vauxhall Square，料匯價或「蝕水」。

莊士國際（0367）：高收益債券投資導致1.91億元淨虧損，將於中期業績反映。

莊士中國（0298）債券投資損手逾億元，對中期業績構成6090萬元虧損。

攜程（9961）：75%受訪者傾向支付更高旅費抵銷碳排放。

騰訊（0700）收購波蘭遊戲開發商少數股權。

永義國際（1218）及高山企業（0616）聯合公布，湖州永義科技城獲政府收地補償3.9億元，高山企業料錄收益7880萬元。

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