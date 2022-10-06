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香港PMI半年來首次跌穿50 職位流失率創21個月最急

9月份標普全球香港採購經理指數(PMI)經季調後錄48.0，低於8月份51.2，也是6個月以來首次跌穿50持平線，反映香港特區私營經濟的景氣度止升回跌。另外，員工遞信離職，人力縮減2020年12月以來最急。商業信心仍處負面。

標普全球市場財智經濟學家Laura Denman 表示，「9月份數據描繪出香港特區私營經濟的一個消極景象。有企業表示，由於群聚限制，以及客戶舉棋不定，因此訂單需求和業務營運備受影響，故認為疫情是景氣表現起伏不定的主要原因，導致9月的新增訂單與產出量回復跌勢。同時，職位流失率創 21 個月最急，調查資料反映，人力縮減由僱員離職所觸發，與公司裁員無關。基於上述情況，私營企業9月的營商氣氛維持負面，不過悲觀情緒已較上月輕微；但既然疫情已於月底趨緩，而入境旅客的檢疫規定又進一步放寬，因此香港特區私營經濟有望於未來數月反彈」。

報告顯示，隨着確診個案於月初增加，香港特區私營企業的訂單需求與業務營運備受影響，導致9月營商環境的景氣度止升回跌。調查期內，產出與新增訂單量同時萎縮，扭轉先前連升5月的格局。

企業陸續滙報，公司有員工遞信離職，因此人手較上月緊絀，且跌幅為2020年12月以來最急；而為鞏固班底，公司調整僱員薪酬；在此情況下，加上採購價格同時飈升，企業的投入成本創24個月的最大升幅。此外，企業已連續兩月看淡業務前景。

企業轉勢減產是9月PMI回復跌勢的原因之一。減產幅度為6個月以來首見，整體明顯。受訪業者透露，在疫情衝擊下，客戶需求轉弱。

訂單量減少是9月指數下滑的另一關鍵因素。調查期內，防疫限制沿襲上月，而客戶採購時又舉棋不定，因此企業將需求轉差歸咎於新冠疫情。另一方面，新出口訂單與來自中國內

地的新增業務亦明顯萎縮。

客戶需求低迷影響了企業的採購活動和積壓工作。繼連續兩月擴張後，香港特區私營企業轉而縮減採購活動，但持有的前期庫存量則連升5個月。企業又指產能壓力不大，這從9月

積壓工作量連續兩月減少，跌幅呈6個月以來最急可見。

就業方面，企業聘僱的員工人數連續3個月下降。受訪企業指，公司有員工主動離巢，整體的職位流失率為2020年12月以來最急。

為挽留人才，企業重新調整薪酬，造成整體員工開支連續6個月增加。再者，運輸與原材料的成本飈升，持續推高採購價格。員工成本與採購價格齊升，導致9月的整體投入成本上漲，將成本通脹期延至兩年長。從產出價格連升7個月來看，反映企業繼續將成本升幅，部分轉嫁客戶身上。

供應商於9月連續17個月延長供貨時間。調查資料透露，疫情干擾是供應商表現倒退的主要原因。

數據又顯示，由於持續憂慮疫情進展，企業於9月連續兩月看淡業務前景。

 

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