港股跟隨美股回吐，恒指今早高開12點，見半日高位，最多曾倒跌129點，半日高低波幅142點。美期、亞股普遍向上，A股續休市。美匯、美10年債息偏軟，前者受制於20天線，後者受制於10天線。市場觀望周五美國就業數據，以判斷聯儲局加息走勢。
恒指半日跌77點或0.43%，報18010點，大市成交金額340億元；國指跌42點或0.69%，報6181點。恒生科技指數收報3651點，跌0.91%。
藍籌股成交金額107.44億元，佔大市成交31.6%；科指成份股成交金額53.22億元，佔大市成交15.65%；國指成份股成交金額81.41億元，佔大市成交23.94%。
匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）拖累大市。美團（3690）、友邦（1299）、中海油（0883）貢獻恒指較多。
藍籌28隻升，41隻下跌，4隻無升跌。九龍倉置業（1997）升4.27%，收報39.05元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌6.18%，收報12.14元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是攜程（9961）收報240.4元，升4.34%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報124.9元，跌6.79%。
恒指續高於10天線(17661.39點)，受制於20天線(18276.66點)。科指續高於10天線(3580.16點)，受制於20天線(3754.07點)。
中創新航（3931）上市，定價38元。收報37.95元，跌0.13%。
艾美疫苗（6660）上市，定價16.16元。收報16元，跌0.99%。
恒生（0011）公布第三期中期股息。收報123.3元，升0.9%。
富力（2777）1.08億鎊轉售倫敦Vauxhall Square，料匯價或「蝕水」。收報1.39元，跌2.11%。
莊士國際（0367）：高收益債券投資導致1.91億元淨虧損，將於中期業績反映。收報0.81元，無升跌。
莊士中國（0298）債券投資損手逾億元，對中期業績構成6090萬元虧損。見52周低0.265元，收報0.265元，跌1.85%。
攜程（9961）：75%受訪者傾向支付更高旅費抵銷碳排放。收報240.4元，升4.34%。
騰訊（0700）收購波蘭遊戲開發商少數股權。收報277.8元，跌0.43%。
永義國際（1218）及高山企業（0616）聯合公布，湖州永義科技城獲政府收地補償3.9億元，高山企業料錄收益7880萬元。永義國際收報3.49元，無升跌。高山企業（0616）收報0.083元，升1.22%。
6隻股份創上市新低，包括銀城國際（1902）低見1.78元，收報1.81元，跌4.74%；小鵬汽車（9868）低見41.25元，收報42.35元，跌6.72%；粵運交通（3399）低見0.6元，收報0.62元，跌8.82%；華融金控（0993）低見0.095元，收報0.095元，跌5%；金輝控股（9993）低見3.34元，收報3.41元，跌1.16%；天譽（0059）低見0.03元，收報0.031元，跌3.13%。
15隻股份創52周低，其中十隻包括，廸生創建（0113）低見3.5元，收報3.51元，跌1.4%；長城汽車（2333）低見8.34元，收報8.43元，跌8.17%；同仁堂國藥（3613）低見8.55元，收報8.74元，跌3.96%；自動系統（0771）低見0.75元，收報0.75元，跌2.6%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）低見0.435元，收報0.435元，跌8.42%；華置（0127）低見1.99元，收報2元，跌0.99%；遊萊互動（2022）低見0.066元，收報0.066元，跌1.49%；BC科技（0863）低見2.37元，收報2.5元，跌3.47%；阿里影業（1060）低見0.35元，收報0.355元，跌6.58%；南戈壁（1878）低見0.98元，收報1.05元，升0.96%。
異動股
上升異動股，包括，德斯控股（8437）收報0.099元，升13.79%；太和控股（0718）收報0.076元，升13.43%；中建富通（0138）收報0.179元，升11.88%；都市麗人（2298）收報0.236元，升10.8%；國美（0493）收報0.167元，升10.6%；嘉和生物（6998）收報1.9元，升10.47%；復宏漢霖（2696）收報11.96元，升10.33%；新華滙富（0188）收報0.325元，升10.17%；協同通信（1613）收報0.143元，升10%；金貓銀貓（1815）收報0.28元，升9.8%；WAC（8619）收報0.035元，升9.38%。
下跌異動股，包括，東建國際（0329）見52周低1.3元，收報1.3元，跌13.91%；東勝旅遊（0265）收報0.041元，跌12.77%；星凱（1166）收報0.053元，跌11.67%；旭輝（0884）收報0.76元，跌10.59%；易緯集團（3893）收報0.34元，跌10.53%；綠科科技（0195）收報0.48元，跌9.43%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.02元，跌9.09%；粵運交通（3399）創上市新低，見0.6元，收報0.62元，跌8.82%；和鉑醫藥（2142）收報1.9元，跌8.65%。
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