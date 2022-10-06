moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指半日跌77點 艾美疫苗半日跌0.99% 中創新航跌0.13% 科指跌0.9%

港股跟隨美股回吐，恒指今早高開12點，見半日高位，最多曾倒跌129點，半日高低波幅142點。美期、亞股普遍向上，A股續休市。美匯、美10年債息偏軟，前者受制於20天線，後者受制於10天線。市場觀望周五美國就業數據，以判斷聯儲局加息走勢。

恒指半日跌77點或0.43%，報18010點，大市成交金額340億元；國指跌42點或0.69%，報6181點。恒生科技指數收報3651點，跌0.91%。

藍籌股成交金額107.44億元，佔大市成交31.6%；科指成份股成交金額53.22億元，佔大市成交15.65%；國指成份股成交金額81.41億元，佔大市成交23.94%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）拖累大市。美團（3690）、友邦（1299）、中海油（0883）貢獻恒指較多。

藍籌28隻升，41隻下跌，4隻無升跌。九龍倉置業（1997）升4.27%，收報39.05元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌6.18%，收報12.14元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是攜程（9961）收報240.4元，升4.34%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報124.9元，跌6.79%。

恒指續高於10天線(17661.39點)，受制於20天線(18276.66點)。科指續高於10天線(3580.16點)，受制於20天線(3754.07點)。

北水、南水休市。

中創新航（3931）上市，定價38元。收報37.95元，跌0.13%。

艾美疫苗（6660）上市，定價16.16元。收報16元，跌0.99%。

恒生（0011）公布第三期中期股息。收報123.3元，升0.9%。

富力（2777）1.08億鎊轉售倫敦Vauxhall Square，料匯價或「蝕水」。收報1.39元，跌2.11%。

莊士國際（0367）：高收益債券投資導致1.91億元淨虧損，將於中期業績反映。收報0.81元，無升跌。

莊士中國（0298）債券投資損手逾億元，對中期業績構成6090萬元虧損。見52周低0.265元，收報0.265元，跌1.85%。

攜程（9961）：75%受訪者傾向支付更高旅費抵銷碳排放。收報240.4元，升4.34%。

騰訊（0700）收購波蘭遊戲開發商少數股權。收報277.8元，跌0.43%。

永義國際（1218）及高山企業（0616）聯合公布，湖州永義科技城獲政府收地補償3.9億元，高山企業料錄收益7880萬元。永義國際收報3.49元，無升跌。高山企業（0616）收報0.083元，升1.22%。

破底股方面

6隻股份創上市新低，包括銀城國際（1902）低見1.78元，收報1.81元，跌4.74%；小鵬汽車（9868）低見41.25元，收報42.35元，跌6.72%；粵運交通（3399）低見0.6元，收報0.62元，跌8.82%；華融金控（0993）低見0.095元，收報0.095元，跌5%；金輝控股（9993）低見3.34元，收報3.41元，跌1.16%；天譽（0059）低見0.03元，收報0.031元，跌3.13%。

15隻股份創52周低，其中十隻包括，廸生創建（0113）低見3.5元，收報3.51元，跌1.4%；長城汽車（2333）低見8.34元，收報8.43元，跌8.17%；同仁堂國藥（3613）低見8.55元，收報8.74元，跌3.96%；自動系統（0771）低見0.75元，收報0.75元，跌2.6%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）低見0.435元，收報0.435元，跌8.42%；華置（0127）低見1.99元，收報2元，跌0.99%；遊萊互動（2022）低見0.066元，收報0.066元，跌1.49%；BC科技（0863）低見2.37元，收報2.5元，跌3.47%；阿里影業（1060）低見0.35元，收報0.355元，跌6.58%；南戈壁（1878）低見0.98元，收報1.05元，升0.96%。

異動股

上升異動股，包括，德斯控股（8437）收報0.099元，升13.79%；太和控股（0718）收報0.076元，升13.43%；中建富通（0138）收報0.179元，升11.88%；都市麗人（2298）收報0.236元，升10.8%；國美（0493）收報0.167元，升10.6%；嘉和生物（6998）收報1.9元，升10.47%；復宏漢霖（2696）收報11.96元，升10.33%；新華滙富（0188）收報0.325元，升10.17%；協同通信（1613）收報0.143元，升10%；金貓銀貓（1815）收報0.28元，升9.8%；WAC（8619）收報0.035元，升9.38%。

下跌異動股，包括，東建國際（0329）見52周低1.3元，收報1.3元，跌13.91%；東勝旅遊（0265）收報0.041元，跌12.77%；星凱（1166）收報0.053元，跌11.67%；旭輝（0884）收報0.76元，跌10.59%；易緯集團（3893）收報0.34元，跌10.53%；綠科科技（0195）收報0.48元，跌9.43%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.02元，跌9.09%；粵運交通（3399）創上市新低，見0.6元，收報0.62元，跌8.82%；和鉑醫藥（2142）收報1.9元，跌8.65%。

 

其他報道

馬斯克據報曾想把收購價下調30% 惟遭Twitter拒絕

凱施餅店：管理層正積極跟進 本周內將向員工出糧

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌4日 見逾兩周低

傳匯豐聘瑞信高層負責亞洲併購業務

香港PMI半年來首次跌穿50 職位流失率創21個月最急

報告顯示購買新加坡豪宅的外國人中 以中國人購買量最多

恒指高開12點 艾美疫苗上市跌7.18% 中創新航無升跌

前Uber安全負責人因隱瞞數據洩露 被判有罪

華為最快明年重推5G手機

華為或繞過限制購買外國設備 美BIS：已注意到有關指控