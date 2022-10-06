港股跟隨美股回吐，恒指今早高開12點，見半日高位，最多曾倒跌129點，半日高低波幅142點。美期、亞股普遍向上，A股續休市。美匯、美10年債息偏軟，前者受制於20天線，後者受制於10天線。市場觀望周五美國就業數據，以判斷聯儲局加息走勢。