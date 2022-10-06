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【有片：選股王】若內地放寬旅遊防疫限制 中航信亦有望受惠

美股周三先跌後回穩，港股經過昨天急彈後回軟，恒指高開後曾跌129點，失守萬八關，半日收報118,010點，跌77點或0.43%。大市半日成交341億元。

科技股、汽車股有回吐，京東（9618）比亞迪（1211）跌約3%。

比亞迪電子（0285）跌3%，長城汽車（2333）跌8%。航運股有沽壓，東方海外（0316）跌3%。內房股受壓，碧桂園（2007）跌逾2.5%。醫藥、新能源股有調整，藥明生物（2269）跌2%。信義光能（0968）跌3%。憧憬放寬疫情、假期出行及消費股繼續做好，攜程（9961）升4%，國泰（0293）升3%，海底撈（6862）升3%。

國產C919大型客機已在9月完成全部適航審定工作，並獲中國民用航空局頒發的型號合格證，將於2022年底交付首架飛機。

國產大型客機C919較早前已完成全部適航審訂工作，獲中國民用航空局頒發的型號合格證，將於2022年底交付首架飛機。中國航空產業持續發展，航空系統公司中國航信（0696）也可留意。此外，倘若內地放寬旅遊防疫限制，中航信亦有望受惠航空業復蘇。走勢上，該股低位反彈已升抵13元關口阻力，升勢或受阻，後市有機會在12至13元上落，可候低吸納。

劉思明

投資版副主編