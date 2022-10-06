期內，積金局成功追討拖欠強積金供款6900萬元，較去年同期增加100萬元，涉及僱員數目同為4.26萬。2021至2022年財年則成功追討欠款1.4億元，涉及8.28萬僱員。

劉麥嘉軒表示，積金局正準備「積金易」平台，計劃將所有強積金計劃加入平台，完善供款通報機制，預期於2025年平台全面運作。

「積金易」平台設提示功能，可在供款期向前透過電郵提示僱主，亦會就假期作出調整。平台亦有預載供款詳情，僱主可查閱過往提交記錄和供款狀態，並設有自動計算供款功能。

劉麥嘉軒指，有兩成拖欠個案屬無心之失，大部份為小微企。平台將協助積金局縮短向違規僱主發出付款通知書的時間，並可直接於平台取得違規僱主的供款數據，無需等待受托人確認，進行調查及展開追討工作。

該系統將於今年底開發，明年第一季進行測試，年中強積金計劃開始加入平台，料2025年全面運作。5間受託人將於明年6至8月先轉入平台，包括萬通、中國人壽、交通銀行、加皇及東亞銀行信託，涉及計劃成員約25.1萬及1.6萬名僱主。

她續指，積金局已採取改善措施，提升調查執法效率，包括要求受托人在收到及處理僱主供款後，以電郵通知計劃成員，以及在年底前試行延長顧客服務熱線時間，回應市民查詢。

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