在ARTE M Hong Kong內，以「永恆的自然」為主題，遊人可在多媒體設備打造的浪濤、熱帶森林、在北極光下的無界海灘及大片花海，捕捉不同森林動物、千變萬化的花朵，及嘗試置身在浪濤下打卡、細賞。他日在「11 SKIES」更大的展示場館及更高的高度下，將進一步引進原有韓國展館更龐大的情境及觀感，向觀眾展示。該收費場館將於明日開場。

ARTE M Hong Kong為韓國ARTE MUSEUM於濟州、麗水及江陵之外，在境外的首個場館。在過去23個月以來，參觀人數已達320萬人次。ARTE M Hong Kong將在K11 SKIES開設常設展示館。