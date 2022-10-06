新世界發展（0017）位於機場航天城的「11天空」(亦稱「11 SKIES」)，將引入韓國最大沉浸式媒體藝術博物館ARTE MUSEUM，設立展館。在預計於2023年底至2024年初正式在11 SKIES亮相前，ARTE MUSEUM率先在新世界位於北角的「K11 ATELIER King's Road」內K11 HACC打頭陣，開設ARTE M Hong Kong，使用沉浸式媒體、Mapping投影，在不同空間下，配合聲音、香氣，營造新的視覺藝術展示空間，供香港市民先睹為快。
在ARTE M Hong Kong內，以「永恆的自然」為主題，遊人可在多媒體設備打造的浪濤、熱帶森林、在北極光下的無界海灘及大片花海，捕捉不同森林動物、千變萬化的花朵，及嘗試置身在浪濤下打卡、細賞。他日在「11 SKIES」更大的展示場館及更高的高度下，將進一步引進原有韓國展館更龐大的情境及觀感，向觀眾展示。該收費場館將於明日開場。
ARTE M Hong Kong為韓國ARTE MUSEUM於濟州、麗水及江陵之外，在境外的首個場館。在過去23個月以來，參觀人數已達320萬人次。ARTE M Hong Kong將在K11 SKIES開設常設展示館。