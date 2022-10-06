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惠譽降英國信貸評級展望至負面 為一周來第二間機構降評級展望

雖然英國周一撤回減稅計劃，不再建議徵收富人最高45%稅率，即是取消為富人減稅的計劃，不過評級機構惠譽仍在宣布，將英國信貸評級展望由「穩定」降至「負面」，維持評級在第4高的「AA-」，該行將於12月9日就英國主權評級作定期評估。標普已在上周五將英國評級展望降至「負面」，不過該行給予英國第3高的「AA」級，較惠譽和穆迪高一級。

市場氣氛本周改善，避險貨幣美元自高位回落至111以下，英鎊兌美元報1.1351，上升0.21%，略高於與9月底公布減稅方案前的1.126。

惠譽指出，減稅帶來預算赤字增加，可能導致中期財政赤字顯著增加，是下調展望的重要因素。英國收回的取消最高稅率方案，在2022至2023財年涉及20億英鎊開支，惠譽指雖然政府收回建議，不過減稅計劃和金融市場波動帶來負面影響，將削弱公眾支持和政府的政治資本，或進一步損害政府財政戰略的公信力和支持。

惠譽又指，政府在沒有財政支持，或評估對宏觀經濟和公共財政影響下，宣布大型財政刺激方案，並在通脹強勁時宣布與貨幣政策不一致的財政政策，對金融市場產生了負面影響。英國政策不確定性增加，而信心和政策框架的公信力是長期評級實力的關鍵。

據原有減稅方案，由於財政赤字增加和經濟增長前景疲弱，英國政府整體債務佔GDP的比例，將從2022年估計的101%，至2024年升至的109%，為「AA」評級國家中位數49%的兩倍多。英國政府債券孳息率在近月大幅上升，反映出利率上升和財政戰略的不確定性。儘管政府債務的平均期限較長減輕了融資成本上升的衝擊，不過與通脹指數掛鈎的英國國債25%佔整體債券25%，利息支持將會增加，而預期英國利息支出佔一般政府收入比率，在2024年將升至9.8%，遠於於同等評級國家的2.3%。

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