「防騙視伏器」讓公眾透過搜尋各項資料（包括銀行戶口號碼、儲值支付工具識別碼及電話號碼），取得以顏色作警示的風險評級結果。當輸入的資料與詐騙相關，「防騙視伏器」可以在公眾付款或進行交易前提醒他們潛在的風險及常見的騙案類型，如網上購物騙案、投資騙案及網上情緣騙案。

金管局副總裁阮國恒表示，科技進步，以及疫情下，網上騙案數目急升。銀行業與金管局正積極應對，借助科技及數據協助提升銀行和儲值支付工具持牌人迅速識別高風險活動的能力以及與生態系統的持份者分享相關分析與情報。

阮國恒建議消費者緊記以下基本原則，包括切勿點擊據稱由銀行或儲值支付工具持牌人發送要求提供敏感個人資料的超連結，銀行或儲值支付工具持牌人不會向客戶發出有關超連結；在交款或提供個人資料前必須三思；盡可能利用反詐騙協調中心「防騙易」熱線18222或「防騙視伏器」等設施；及若遇到太優惠的條件應格外謹慎，因為很有可能是騙局。

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