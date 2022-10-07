多名聯儲局官員合力傳遞鷹派信號，對核心通脹升高表示憂慮，強調支持繼續加息，聯儲局理事Waller預計，加息會持續到明年初，芝加哥聯儲行長稱，明年春季基準利率可能將達到4.5%-4.75%。美股在非農就業報告發布前向下，見近兩日最大跌幅。道指兩日累跌389點。美2年期10年期債息倒掛，隔晚幅度為37.425基點至44.052基點，前者為9月29日35.622基點後最窄。
道瓊斯工業平均指數收跌346點，跌幅1.15%，報29926點。標普500指數收跌38點，跌幅1.03%，報3744點。納斯達克綜合指數收跌75點，或0.68%，報11073點。
聯合健康跌1.51%，報519.13美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累52點，而雪佛龍升1.82%，報161.42元，貢獻道指19點。
科技股方面，蘋果收市報145.43元，跌0.66%，谷歌母公司Alphabet收市報101.42元，跌0%，亞馬遜收市報120.3元，跌0.53%，Facebook收市報139.07元，升0.06%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.65%，報396點。德國DAX指數收跌0.38%，報12470點；法國CAC 40指數跌0.82%，報5936點；英國富時100指數收跌0.79%，報6997點。