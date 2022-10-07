多名聯儲局官員合力傳遞鷹派信號，對核心通脹升高表示憂慮，強調支持繼續加息，聯儲局理事Waller預計，加息會持續到明年初，芝加哥聯儲行長稱，明年春季基準利率可能將達到4.5%-4.75%。美股在非農就業報告發布前向下，見近兩日最大跌幅。道指兩日累跌389點。美2年期10年期債息倒掛，隔晚幅度為37.425基點至44.052基點，前者為9月29日35.622基點後最窄。