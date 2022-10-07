格奧爾基耶娃表示，情況「更可能變糟，而不是變好」。她提到俄羅斯入侵烏克蘭和疫情之後仍然存在「極高」的不確定性，並警告說「可能會有更多的經濟衝擊」。

格奧爾基耶娃表示，IMF估計佔全球經濟約三分之一的國家今年或明年將經歷至少連續兩個季度的萎縮。「即使增長為正，但由於實際收入萎縮和物價上漲，感覺也會像是經濟衰退」。

格奧爾基耶娃呼籲決策者堅持降低通脹的道路，以此來穩定經濟，「這是正確的做法：即使經濟不可避免地放緩，也要果斷採取行動」，「這並不容易，短期內也不會沒有痛苦。但關鍵是要避免每個人都承受更大、更持久的痛苦」。

另外，她亦警告，政策失誤的代價會很高，「如果收緊力度不夠，將導致通脹失去錨定並變得根深蒂固，這將要求未來的利率水平更高、更持久，對經濟增長和民眾造成巨大傷害」， 「另一方面，如果貨幣政策收緊太多、太快，而且各國同步如此，可能會導致許多經濟體陷入長期衰退」。

她表示，其他優先事項包括部署針對低收入家庭的「臨時」和「針對性」財政措施，以及支持新興市場。

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