個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.68%，折合報275.92元；阿里巴巴（9988）跌0.5%，折合報82.74元；美團（3690）跌0.54%，折合報176.15元；匯控（0005）跌1.94%，折合報41.43元；建行（0939）跌0.82%，折合報4.61元。

道期現跌0.056%；標期現跌0.11%；納期現跌0.19%。日股現跌1.23%，韓股現跌0.7%，澳股現跌0.62%。

VIX指數隔晚升6.9%或1.97點，報30.52點。美2年期10年期債息現倒掛45.079基點。

紐油現升0.21%或0.18美元，報88.64美元；布油現升0.12%或0.12美元，報94.54美元；金價現跌0.01%或0.26美元，報1712.27美元；LME 銅期貨隔晚跌0.93%或72美元，報7607.5美元。美國10年期債息現跌0.1%或0.0041厘，報3.8195厘。

南北水續休。

今日焦點股份可留意：

叮噹健康（9886）穩價期結束，期間擲逾6000萬元「托價」。

周焯華大手減持前稱「太陽娛樂」的YEAH YEAH GROUP（8082），不再為控股股東。

澳博（0880）子公司股權變動， 何超鳳接手梁安琪澳娛綜合10%持股

國泰（0293）：過去客運縮減以至機組人員需時更新執照，深信機師薪酬具競爭力。

友和（2347）銅鑼灣旗艦店明日正式開業，料明年再開兩實體店。

金山軟件（3888）：擬為金山雲撥備，首三季將錄重大虧損。

其他報道

IMF：將下調明年經濟預測

等非農數據 道指跌346點 兩日跌389點