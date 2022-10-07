恒指今早低開160點或0.9%，報17851點，大市成交金額12億元；國指今早低開56點或0.92%，報6129點。恒生科技指數開市報3608點，跌1.42%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）拖累大市。中石油（0857）、農夫山泉（9633）、石藥（1093）貢獻恒指較多。

藍籌5隻升，53隻下跌，15隻無升跌。周大福（1929）升0.88%，報16.14元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌3.33%，報23.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，24隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）開市報25.85元，升0.78%；跌幅最大的是理想（2015）開市報82.7元，跌12.58%。

恒指續高於10天線(17631.95點)，續低於20天線(18217.12點)。科指續高於10天線(3574.55點)，續低於20天線(3734.26點)。

叮噹健康（9886）穩價期結束，期間擲逾6000萬元「托價」。無成交，報11.9元。

周焯華大手減持前稱「太陽娛樂」的YEAH YEAH GROUP（8082），不再為控股股東。開市報0.014元，升7.69%。

澳博（0880）子公司股權變動，何超鳳接手梁安琪澳娛綜合10%持股開市報3.03元，無升跌。

國泰（0293）：過去客運縮減以至機組人員需時更新執照，深信機師薪酬具競爭力。開市報8.62元，跌0.12%。

友和（2347）銅鑼灣旗艦店明日正式開業，料明年再開兩實體店。無成交，報1.16元。

金山軟件（3888）：擬為金山雲撥備，首三季將錄重大虧損。開市報21.75元，跌1.58%。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括翰森製藥（3692）低見11.62元，開市報11.62元，跌2.84%；思摩爾（6969）低見9.18元，開市報9.18元，跌0.43%。

1隻股份創52周低，包括中糧家佳康（1610）低見2.02元，開市報2.02元，跌0.98%。

異動股

上升異動股，包括，裕承科金（0279）開市報0.139元，升12.1%；艾伯科技（2708）開市報1.49元，升10.37%；YEAH YEAH GROUP（8082）開市報0.014元，升7.69%；時富金融（0510）開市報0.405元，升6.58%；方正控股（0418）開市報0.36元，升5.88%；遠洋服務（6677）開市報1.89元，升5%；民生教育（1569）開市報0.47元，升4.44%；華晨中國（1114）開市報2.35元，升3.98%；生力啤（0236）開市報0.79元，升3.95%；BC科技（0863）開市報2.06元，升3.52%；藍月亮（6993）開市報5.38元，升3.46%。

下跌異動股，包括，理想汽車（2015）開市報82.7元，跌12.58%；蔚來集團（9866）開市報117.5元，跌6.08%；康健（3886）開市報0.37元，跌5.13%；固生堂（2273）開市報28.5元，跌4.84%；旭輝（0884）開市報0.69元，跌4.17%；綠城中國（3900）開市報15.02元，跌4.09%；龍湖（0960）開市報23.2元，跌3.33%；鴻承環保科技（2265）開市報0.6元，跌3.23%。

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