報道提及，高盛宏觀研究部首席中國股票策略師劉勁津表示，該行預測中國嚴格的新冠防疫措施將持續到2023年第二季末，因為未來六個月中國政治日程繁忙，而且中國老年人口的疫苗接種率仍然較低。高盛估計，中國的決策者將在明年3月再次召開會議，屆時任何擬議的領導層變動將塵埃落定。

無極資本管理首席執行官兼首席投資官錢濤則預計，中國可能在明年首季末略為放寬防疫政策。他表示，中國政府已不止一次向市場釋放訊號，表明當局將接受今年溫和的經濟增速，意味中國官員不太可能在今年年底之前大幅改變政策。

報道引述Generali Investments高級經濟學家Christoph Siepmann表示，「動態清零」防疫政策背後的確切原因存在一些不確定性。他認為，中國政府堅持「動態清零」，可能是因為中國的疫苗接種率相對較低且老年人口眾多，在這種情況下，中國官員似乎沒有動機在二十大結束後突然改變防疫政策方向。

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