港元現報7.8498元升值1點子，曾貶值最多1點子，報7.85元，亦曾升值最多2點子，報7.8497元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升6.35點子至1.19571%；1星期HIBOR跌8.08點子至1.81845%；2星期HIBOR跌4.71點子至2.0206%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升7.35點子至3.52917%；6個月期HIBOR升3.48點子至4.14339%；12個月期HIBOR升0.43點子至4.4331%。

美元指數現報112.064貶值0.194點或0.17%。

美元1個月期LIBOR報3.19814%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7518%，連續6日擴闊，利差是2022年9月15日後最低，當日差距為-0.8168%。

對上一次連續6日擴闊，是2022年7月14日，當日利差報-1.407%。

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