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傳延付利息 旭輝系早市齊插13%

被列為「示範房企」的旭輝（0884）昨傳出尋求延付貸款利息後，繼續插水，早市股份暫插水12.5%，暫報0.63元﹔旭輝永升（1995）亦暫跌12.5%，暫報2.39元。其餘內房物管股亦跟跌，藍籌碧桂園（2007）暫跌近8%、龍湖（0960）暫跌7.29%、中海外（0688）暫跌3.25%、華潤置地（1109）暫跌2.31%、合景泰富（1813）暫跌8.57%﹔碧桂園服務（6098）暫跌4.11%、合景悠活（3913）暫跌4.5%、融創服務（1516）暫跌6.22%、世茂服務（0873）暫跌6.56%。

券商銀河聯昌將旭輝由「買入」降至「持有」。該行中港房地產研究負責人鄭懷武指，旭輝雖然在過去12個月經處置資產、股本融資及發行境內債等籌集了數十億元人民幣資金，但似乎未能滿足其流動性需要，包括在岸及境岸債的償付及建築開支等，因為其作為其主要現金流來源的合約銷售明顯下降，及大多銷售所得現金並不能自由使用。

旭輝的流動性狀況近期轉差，由其未能按期償付一個天津項目下的非標債務可見之。旭輝雖然表示將與該項目股東協商，提出雙方都能接受的解決方案。但截至目前為止仍未聽聞這方面的任何進展。

與此同時，據內媒之前報導旭輝的內部信事件，董事長林中表示旭輝財務狀況非常嚴峻，並補充指公司的300億元人民幣現金儲備因受到限制或不能自由使用，故能動用的空間有限。

該行指，明白旭輝管理層在過去12個月已非常努力去償付債務，但基於目前未見具意義的再融資機會及合約銷售持續疲軟，認為旭輝或會像部分同行一樣要求延遲償還部分債務，以爭取更多時間管理資產負債表。若實行此舉，肯定令包括該行在內的市場投資者失望，因旭輝被認定為少數應能履行其債務義務的非國有開發商之一。

鑑於旭輝推遲償還債務的可能性更高，該行將其評級下調至「持有」，並將目標價下調至0.92港元。該行補充指，無將旭輝評為「沽售」是因為其股價在過去一個月已下跌約 57%，2022財年市淨率僅得0.16倍，很大程度上已計及其流動性擔憂的因素。

至於旭輝永升方面，受累旭輝的影響，其股價由八月底中期績後已跌49%，其估值以往媲美國企物管股，但在旭輝的流動性問題下，亦不可避免受到損害。但該行假設旭輝永升從母公司旭輝的應收賬款保持正常下，重申對其「買入」評級，目標價4元，相當於2022財年市盈率8.4倍。

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